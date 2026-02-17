Franchise-Profi Christian Leitner: 5 Neueröffnungen, Investitionen in bestehende Standorte, 35 Filialen und ein besonderes Jubiläum

Wien/Graz/Eisenstadt/Fürstenfeld/Tulln (OTS) -

Der österreichische Modehandel startet mit positiven Signalen ins Jahr 2026: Franchise-Experte Christian Leitner setzt seinen erfolgreichen sowie nachhaltigen Wachstumskurs mit starken Marken fort und baut die von ihm geführte Unternehmensgruppe Christian Leitner Retail Group weiter aus. Mit fünf geplanten Neueröffnungen, gezielten Investitionen in moderne Ladenbaukonzepte und der Verlängerung wichtiger Mietverträge wächst das Filialnetz auf insgesamt 35 Standorte in ganz Österreich. Gleichzeitig markiert 2026 einen besonderen Meilenstein – das zehnjährige Bestehen der Unternehmensgruppe.

Im Zentrum der Expansion steht erneut s.Oliver. Drei neue Stores eröffnen in Graz Center West, EZE Eisenstadt und Fürstenfeld. Damit wird die Markenpräsenz sowohl in etablierten Handelslagen als auch in regionalen Zentren gezielt gestärkt.

Auch das Premiumlabel Comma setzt seinen Expansionskurs fort: Mit der Neueröffnung in der Rosenarcade in Tulln wird das Markenportfolio um einen weiteren hochwertigen Standort erweitert. Parallel dazu erfährt der Comma Store in der wienmittethemall ein umfassendes Redesign nach dem aktuellsten Ladenbaukonzept – ein Investment in moderne Markenpräsentation und Kundenerlebnis.

Die fünfte Neueröffnung betrifft Tom Tailor, das künftig im Shopping Center Nord (SCN) in Wien vertreten sein wird. Der frequenzstarke Standort bietet ideale Voraussetzungen, neue Zielgruppen anzusprechen und die Markenperformance weiter zu steigern.

Neben dem Neubau steht 2026 auch die nachhaltige Weiterentwicklung bestehender Filialen im Fokus. Mehrere Mietverträge werden langfristig verlängert – ein klares Signal für stabile Partnerschaften mit Vermietern und Centermanagements. Zusätzlich werden die Stores von s.Oliver und Comma in der Wien Mitte The Mall auf modernisierte Ladenbau- und Präsentationskonzepte umgestellt, um Kundinnen und Kunden ein zeitgemäßes, markenkonformes Einkaufserlebnis zu bieten.

„ Wachstum bedeutet für uns nicht nur mehr Standorte, sondern vor allem nachhaltige Qualität, starke Teams und moderne Storekonzepte “, betont Christian Leitner. „ Dass wir 2026 unser zehnjähriges Firmenjubiläum feiern und gleichzeitig auf 35 Filialen wachsen, ist ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Entwicklung unserer Unternehmensgruppe. “

Retail Award 2.0

Ein Highlight des Jubiläumsjahres folgt im November 2026: Mit dem Retail Award 2.0 werden erneut die besten Storeteams für besondere Leistungen, herausragendes Engagement und außergewöhnliche Verkaufsergebnisse aus dem Jahr 2025 ausgezeichnet. Damit wird einmal mehr der zentrale Beitrag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Unternehmenserfolg gewürdigt.

Mit dieser Kombination aus Expansion, gezielten Investitionen, Teamfokus und Jubiläumsaktivitäten positioniert sich die Unternehmensgruppe von Christian Leitner weiterhin als dynamischer und zukunftsorientierter Player im österreichischen Modehandel.