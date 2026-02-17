  • 17.02.2026, 08:52:02
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Faschingskrapfen als Zeichen der Wertschätzung: Dank an die Polizistinnen und Polizisten

Wertschätzung für jene, die täglich für unsere Sicherheit in Niederösterreich sorgen

St. Pölten (OTS) - 

Gestern, am Rosenmontag, überbrachte Katja Seitner, Landesgeschäftsführerin des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB) gemeinsam mit den Vertretern der FCG-KdEÖ Hannes Luef und Christian Grümeyer Faschingskrapfen an die Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamtes in St. Pölten.

„Gerade jene, die täglich für unsere Sicherheit sorgen, verdienen besonderen Respekt und Wertschätzung. Mit dieser kleinen Geste wollen wir Danke sagen für den unermüdlichen Einsatz – auch während der Faschingszeit“, betonte Katja Seitner, Landesgeschäftsführerin des NÖAAB.

Der persönliche Austausch unterstrich einmal mehr die Bedeutung eines respektvollen Miteinanders und die enge Verbundenheit zwischen den Einsatzkräften und den Vertretern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich.

Der NÖAAB bedankt sich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei für ihren täglichen Einsatz, ihre Professionalität und ihr Engagement für die Sicherheit in unserem Niederösterreich.

Rückfragen & Kontakt

NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
Michael Heiplik
Telefon: 02742 9020 5100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.noeaab.at

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