ARBÖ: Ferienende, Messewochenende in Klagenfurt und drei Veranstaltungen in Wien bringen Staus

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende wird laut ARBÖ-Informationsdienst vor allem in West- und Südösterreich sowie im Großraum Wien verkehrsintensiv. Grund dafür sind das Ferienende unter anderem in Oberösterreich und der Steiermark sowie in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Thüringen, der Ferienbeginn in Teilen der Tschechischen Republik sowie in Teilen der Niederlande und der Slowakei sowie klassischer Skifahrer- und Wochenendverkehr.

Zusätzlich sorgen die Häuslbauermesse samt Immobilienmesse Alpen-Adria in Klagenfurt und drei Großveranstaltungen in der Wiener Stadthalle für starkes Verkehrsaufkommen und intensiven Parkplatzsuchverkehr. Am Samstag dominiert erfahrungsgemäß die Anreise in die Skigebiete, gleichzeitig sorgt die Rückreise vieler deutscher Skiurlauber für kilometerlange Staus auf den Transitrouten im Westen und auf den Zufahrten zu den Skigebieten. Am Sonntag sind Staus ab dem frühen Nachmittag sehr wahrscheinlich, wenn Rückreiseverkehr in Richtung Ballungsräume, insbesondere Graz, Linz und teilweise auch Wien, auf den klassischen Wochenendverkehr trifft.

Die stärksten Belastungen erwartet der ARBÖ am Samstag, 21.02.2026, zwischen den frühen Morgenstunden und dem späten Vormittag. Staugefährdet sind vor allem:

Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg und vor dem Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall

Tauernautobahn (A10), im Raum Salzburg sowie auf der Tauernstrecke, besonders vor den Tunnelportalen

Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden sowie bei den Ausfahrten ins Ötztal und Pitztal sowie ins Zillertal

Brennerautobahn (A13), zwischen Innsbruck und Schönberg sowie im Baustellenbereich vor der Luegbrücke

Zillertal Straße (B169), abschnittsweise im gesamten Verlauf, besonders vor dem Brettfalltunnel

Fernpass-Straße (B179), abschnittsweise im gesamten Verlauf, speziell im Bereich Nassereith sowie vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen

Achensee Straße (B181), zwischen dem Inntal und dem Achensee

Pinzgauer Straße (B311), im Bereich Saalfelden/Lofer sowie im Raum Bischofshofen

Ennstal Straße (B320), zwischen Altenmarkt/Radstadt und Schladming



Am Sonntag, 22.02.2026, wird vermutlich auf den folgenden Strecken Geduld gefragt sein:

Südautobahn (A2), rund um Graz und Klagenfurt

Pyhrnautobahn (A9), zwischen Gratkorn und Kalsdorf





Zwtl.: Staugefahr an den Grenzen zu Deutschland und Tschechien

Wartezeiten sind durch den Ferienwechsel am Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag möglich, insbesondere an folgenden Übergängen:

Westautobahn (A1), Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall

Nordautobahn (A5), Grenzübergang Drasenhofen/Mikulov·

Innkreisautobahn (A8), renzübergang Suben/Passau

Inntalautobahn (A12), Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden·

Mühlviertler Schnellstraße (S10), Grenzübergang Wullowitz/Dolní Dvořištĕ

Zwtl.: Häuslbauermesse und Immobilienmesse Alpen-Adria locken bis zu 27.000 Besucherinnen und Besucher nach Klagenfurt

Von Freitag bis Sonntag, 20. Bis 22.02.2026, läuft in Klagenfurt die 37. Häuslbauermesse, eingebettet ist die Immobilienmesse Alpen-Adria. Erwartet werden rund 27.000 Besucherinnen und Besucher, die sich bei rund 400 Ausstellern unter anderem zu den Themen Hausbauen, Renovieren, Sanieren, Finanzieren, Gartengestaltung und Immobilien informieren können. Rund um das Messegelände ist besonders am Freitag ab dem späteren Vormittag sowie am Samstag mit Verzögerungen und Parkplatzsuchverkehr zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt, nach Möglichkeit die Spitzen rund um Messebeginn und Messeschluss zu meiden und bei der An- und Abreise Zeitreserven einzuplanen. Parkmöglichkeiten gibt es direkt am Messeareal.

Zwtl.: Herbert Grönemeyer, „Da Capo Udo Jürgens“ und Mario Barth bringen Zehntausende in die Wiener Stadthalle

In der Halle D der Wiener Stadthalle ist von Donnerstag bis Samstag, 19. Bis 21.02.2026, an drei Abenden mit starkem Besucherandrang zu rechnen.

Am Donnerstag, gastiert Herbert Grönemeyer im Rahmen seiner „mittendrin – akustisch“-Tour ab 19:30 Uhr in Wien. Einen Tag später, am Freitag, folgt „Da Capo Udo Jürgens“, die Original-Show mit dem Orchester Pepe Lienhard, ebenfalls ab 19:30 Uhr. Am Samstag wechselt das Programm von Musik auf Comedy: Mario Barth tritt im Rahmen seiner „Männer sind nichts ohne die Frauen“-Tour ab 19:00 Uhr auf.

und um die Wiener Stadthalle sind insbesondere vor Beginn sowie nach dem Ende der Veranstaltungen langen Verzögerungen zu erwarten. Staugefährdet sind der Neubaugürtel sowie die Gablenzgasse (Straße), die Hütteldorfer Straße (Straße) und die Straßen im Nibelungenviertel. Zu beachten ist die Kurzparkzone im 15. Bezirk, die von Montag bis Freitag von 09:00 bis 22:00 Uhr gilt, mit maximaler Parkdauer von zwei Stunden. Am Wochenende besteht keine Kurzparkzone, allerdings schränken Anwohnerinnen- und Anwohnerparkplätze das Stellplatzangebot ein. Als Parkalternativen bieten sich die Stadthallengarage, die Lugner City sowie die Märzparkgarage an. Wenn möglich empfiehlt der ARBÖ die Anreise mit U6 (Station Burggasse-Stadthalle) oder U3 (Station Schweglerstraße) sowie den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49, die jeweils am Urban-Loritz-Platz halten.

Zwtl.: Mario Barth sorgt am Freitag in Graz für Verzögerungen

Mario Barth gastiert am Freitag, 20.02.2026, um 20:00 Uhr auch in der Stadthalle Graz. Viele der Besucherinnen und Besucher werden die Anreise mit dem eigenen Fahrzeug wählen. Dadurch sind längere Verzögerungen und zeitweise Stau sowohl bei der An- als auch bei der Abreise möglich. Speziell auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Fröhlichgasse, dem Jakominigürtel oder dem Schönaugürtel kann es deutlich länger dauern. Als Parkplatzalternative bietet sich die Tiefgarage in der Fröhlichgasse an.

„Besucherinnen und Besucher, die sich den Stau- und Parkplatzsuchstress nicht antun und/oder alkoholische Getränke konsumieren wollen, sollten die An- und Abreise mit den Graz Linien wählen. Die Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 halten in der Nähe der Stadthalle“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

(Schluss)