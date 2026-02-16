  • 16.02.2026, 14:42:03
  • /
  • OTS0093

Nach ergebnislosem Asbest-Sonderlandtag: Greenpeace lädt zu Infoveranstaltung für Betroffene

Kritische Auseinandersetzung wichtig - Schutz der Bevölkerung muss oberste Priorität haben

Eisenstadt/Wien (OTS) - 

Greenpeace zeigt sich enttäuscht über das fehlende konkrete Ergebnis des heutigen Sonderlandtages zum Thema Asbest im Burgenland. Der beschlossene Abänderungsantrag enthält keine neuen Maßnahmen, zudem wurden keine weiteren Daten oder Fakten von den anwesenden Regierungsmitgliedern auf den Tisch gelegt. Die bislang intransparenten Luftmessungen sowie die Forderung nach einer bundeseinheitlichen Regelung bleiben weiterhin die einzigen Schritte, die von der Landesregierung im Burgenland gesetzt werden.

Herwig Schuster, Umweltchemiker bei Greenpeace Österreich: “Die Burgenländische Landesregierung weigert sich offenbar, wichtige Sofortmaßnahmen für Kinder umzusetzen. Die betroffene Bevölkerung wird weiter im Dunkeln gelassen.” In den letzten Wochen haben mehrere betroffene Unternehmen wie die ÖBB oder die Asfinag reagiert und aus ihrem eigenen Wirkungsbereich den Asbest gesichert oder entsorgt. “Wenn es etwa um Spielplätze oder Skateparks geht, wo Kinder und Jugendliche sich tagtäglich aufhalten, können wir kein Risiko eingehen und abwarten. Das gleiche gilt für Streusplitt, über den täglich schwere Fahrzeuge rollen. Es muss sofort gehandelt werden”, betont Schuster.

Um die Menschen im Burgenland aufzuklären, lädt Greenpeace zu einer eigenen Informationsveranstaltung. Diese wird bereits diesen Donnerstag, am 19. Februar, um 18 Uhr im Kulturhaus Unterwart stattfinden.

Rückfragen & Kontakt

Herwig Schuster
Umweltchemiker
Greenpeace Österreich
Telefon: +43 664 4319214
E-Mail: [email protected]

Réka Tercza
Pressesprecherin
Greenpeace Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 455 70 87
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Greenpeace

Rückfragen & Kontakt

Herwig Schuster
Umweltchemiker
Greenpeace Österreich
Telefon: +43 664 4319214
E-Mail: [email protected]

Réka Tercza
Pressesprecherin
Greenpeace Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 455 70 87
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright