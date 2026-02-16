  • 16.02.2026, 14:36:03
  • /
  • OTS0092

NEOS: Reformtempo im Bildungsbereich anscheinend zu hoch für Lehrergewerkschaft

Von Künsberg Sarre: „Die Gewerkschaft sollte nicht permanent alles schlechtreden und gegen den Minister kampagnisieren, sondern konstruktiv an Lösungen mitarbeiten.“

Wien (OTS) - 

„Nach dem jahrzehntelangen Stillstand unter den Vorgängerregierungen, ist die Aufholjagd in der Bildung unter Bildungsminister Christoph Wiederkehr voll angelaufen“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre. „Die Lehrergewerkschaft sollte nicht permanent alles schlechtreden und gegen den Minister kampagnisieren, sondern konstruktiv an Lösungen mitarbeiten.“

Die Kritik der Gewerkschaft gehe völlig ins Leere, so von Künsberg Sarre. „Bei den Schulpsychologinnen und -psychologen ist ein Großteil der Stellen besetzt, bei den Deutschförderkräften sind 1300 zusätzliche Stellen genehmigt und finanziert und die meisten davon auch schon besetzt. Und 80 Prozent der Erlässe, die außer einem immensen bürokratischen Aufwand nichts gebracht haben und die Lehrkräfte nur von ihrer eigentlichen Aufgabe abgehalten haben, nämlich unsere Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu unterrichten, wurden ersatzlos gestrichen.“

Außerdem haben NEOS in ihrem ersten Jahr in der Bundesregierung das Handyverbot an Schulen umgesetzt sowie die Suspendierungsbegleitung und die Perspektivengespräche bei Schulabbrüchen, die verpflichtende Sommerschule und den Chancenbonus für Schulen mit besonderen Herausforderungen beschlossen, betont von Künsberg Sarre. „So viel wie Wiederkehr in seinem ersten Jahr weitergebracht hat, haben die Bildungsminister der Vergangenheit in ihrer ganzen Amtszeit nicht geschafft. Das hohe Tempo überfordert manchen Gewerkschafter ganz offensichtlich.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected] (Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected] (Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright