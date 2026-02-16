  • 16.02.2026, 12:00:33
  • /
  • OTS0070

Immobilienwirtschaft – WKÖ-Oberndorfer: „Leerstandsabgabe schafft keinen neuen Wohnraum“

Branche lehnt Erhöhung ab und nennt Befund des Salzburger Bürgermeisters „Fehldiagnose“ - Rechtsunsicherheit schreckt schon jetzt viele Vermieter:innen ab

Wien (OTS) - 

„Eine Leerstandsabgabe schafft keinen einzigen Quadratmeter an neuem Wohnraum. Und durch eine Erhöhung dieser Abgabe, wie sie aktuell etwa in der Stadt Salzburg diskutiert wird, entsteht schon gar keine zusätzliche Wohnung“, ruft Roman Oberndorfer, Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in Erinnerung. Den Befund des Salzburger Bürgermeisters Bernhard Auinger, die derzeitige Leerstandsabgabe sei zu niedrig, da die Einnahmen den administrativen Aufwand nicht decken würden, nennt Oberndorfer eine „Fehldiagnose“ und weist Bürgermeister Auingers Forderung nach einer Erhöhung der Abgabe entschieden zurück.

„Wie so oft wird auch hier wieder beim falschen Hebel angesetzt. Eine reine Straflogik gegenüber Eigentümern kann das strukturelle Wohnraumproblem aus Sicht der Wirtschaft nicht lösen. Die zentrale Herausforderung besteht darin, dass in Salzburg und österreichweit Tausende Wohnungen fehlen. Schätzungen gehen von rund 20.000 fehlenden Wohneinheiten pro Jahr aus. Dieses Defizit kann nicht durch zusätzliche Belastungen für Eigentümer behoben werden, sondern ausschließlich durch die Schaffung von neuem Wohnraum“, so der Branchensprecher der österreichischen Immobilienwirtschaft in der WKÖ.

Oberndorfer regt an: „Anstatt über weitere Strafmaßnahmen nachzudenken, wäre die Politik in Österreich gut beraten, die Voraussetzungen für eine dringend notwendige Wohnbauoffensive zu schaffen und entsprechende Anreize zu bieten, nämlich durch mehr Rechtssicherheit, investitionsfreundliche Rahmenbedingungen, steuerliche Erleichterungen sowie einen echten, fairen Interessensausgleich zwischen Vermietern und Mietern.“ Eben jener – auch im aktuellen Regierungsprogramm festgeschriebene – faire Interessensausgleich sei in der praktischen Umsetzung bislang jedoch nicht erkennbar. Eine nachhaltige Wohnraumpolitik muss beide Seiten berücksichtigen und darf Eigentümer nicht pauschal unter Generalverdacht stellen.

Anhaltende Rechtsunsicherheit im Wohnrecht schreckt viele Vermieter:innen ab

Zudem stellt die anhaltende Rechtsunsicherheit im Wohnrecht einen wesentlichen Faktor dar, der viele Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer davon abhält, Wohnungen am freien Markt anzubieten. Ständige regulatorische Änderungen, zunehmende Eingriffe und eine einseitige Verbesserung der Rahmenbedingungen zugunsten von Mieterinnen und Mietern machen das Vermieten für viele private Eigentümer unattraktiv und risikoreich. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass Wohnraum nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. „Notwendig sind strukturelle Lösungen, Investitionsanreize und ein stabiles rechtliches Umfeld, das Eigentümer motiviert, Wohnraum bereitzustellen, anstatt sie weiter zu belasten“, unterstreicht WKÖ-Fachverbandsobmann Oberndorfer. (PWK059/JHR)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright