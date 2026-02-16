Verena Bretschneider zeigt ihre „Transsexual Revolution“

Wien (OTS) -

Mit den Arbeiten von Verena Bretschneider setzt die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze ihre Ausstellungsreihe zu Outsider-Art auch im Jahr 2026 fort. Eröffnet wird die Schau am 25. Februar 2026 von Angela Stief im Beisein der Künstlerin.

Vernissage

Die Eröffnung der Ausstellung findet am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, um 18.30 Uhr statt. Im Rahmen eines Künstler:innengesprächs spricht Angela Stief, Direktorin der Albertina Modern einführende Worte.

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Kärntner Straße 26, 1010 Wien (Eingang Marco-d’Aviano-Gasse 1). Um Anmeldung wird gebeten: www.oeggk.at/veranstaltung/ausstellungseroeffnung-transsexual-revolution/

Dauer der Ausstellung

Die Ausstellung läuft von 26. Februar bis 30. Oktober 2026. Öffnungszeiten montags 10.00 bis 17.00 Uhr (ausgenommen Feiertage) und gegen Voranmeldung.

Geschlecht und Identität als zentrale Fragestellungen

In den 1990er Jahren vollzog die – 1957 als Georgy Bretschneider in Bonn geborene – Verena Bretschneider eine persönliche und künstlerische Transformation. Die in der Folge entstandenen Werke werden nun erstmals in den Räumen der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) im Rahmen der Ausstellung „Transsexual Revolution“ gezeigt.

„ Geschlecht und Identität sind zentrale Fragestellungen im vielseitigen Werk von Verena Bretschneider, das mit dem Kitsch kokettiert und stets die Grenzen der Kunst auslotet. Die Materialien für ihre Arbeiten – künstliche Blumen, Plastikbesteck, Wischmopp, Reinigungshandschuhe und vieles mehr – findet sie in Discountläden und Baumärkten. Mittels billigem Dekor und großem handwerklichem Geschick entstehen so grenzgeniale Kunstwerke, die das Alltägliche übersteigern, ein Transformationsakt erster Güte “, sagt dazu Angela Stief, Direktorin der Albertina Modern.

Stellvertretend dafür kann eine Assemblage von Verena Bretschneider stehen: Eine – der Kopfbedeckung nach zu urteilende – kriegerische Figur, die in ein Kleid aus Plastiksonnenblumen gehüllt ist, zieht in den Kampf für die Freiheit – für die Freiheit der Kunst, für die Freiheit im Ausdruck und für die Freiheit der Selbstbestimmung. In ihrer hoch erhobenen Hand hält sie eine Regenbogenfahne.

„ Man kommt nicht umhin, an die Statue of Liberty zu denken, die hier mit Bartstoppeln im Gesicht und einem feisten Nacken eindeutig männliche Züge trägt “, so Stief.

Fokus Outsider-Art

Erika Sander, Generalsekretärin der ÖGGK, betont: „ Wir freuen uns sehr, dass wir mit Verena Bretschneider eine weitere, Aufsehen erregende Künstlerin für unsere Ausstellungsreihe gewinnen konnten. Wenngleich unsere Räume nicht zu den etablierten Kunststätten Wiens zählen, konnten wir mit den Personalen von Josef Karl Rädler, Tim ter Wal, Anna Zemánková, Suzanne Treister, Silvia Argiolos, Michaela Polacek sowie den drei werd:art-KünstlerInnen Suzanne Dixon, Susanne Kuzma, und Ingrid Lechner doch immer wieder Impulse setzen. Mit dem Fokus auf Outsider-Art schlagen wir außerdem die inhaltliche Brücke zu unserer Haupttätigkeit im Bereich Gesundheitsvorsorge und Bewusstseinsbildung. “

Pressebilder

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Fotocredit © Verena Bretschneider

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine mehr als 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

Ausstellungseröffnung „Transsexual Revolution“

Um Anmeldung wird gebeten: www.oeggk.at/veranstaltung/ausstellungseroeffnung-transsexual-revolution/

Datum: 25.02.2026, 18:30 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Marco-d'Aviano-Gasse 1

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.oeggk.at/veranstaltung/ausstellungseroeffnung-transsexual-revolution/