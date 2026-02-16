  • 16.02.2026, 09:41:33
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KV IT: Betriebsversammlungen beschließen Resolution vor sechster Verhandlungsrunde

Gewerkschaft GPA fordert ernsthafte Verhandlungen am 18. Februar

Wien (OTS) - 

Nachdem sich die Arbeitgeberseite auch in der fünften Verhandlungsrunde für die über 90.000 Beschäftigten der IT weigerten ein Angebot für die Erhöhung der IST-Gehaltssumme vorzulegen, fanden nun erneut Betriebsversammlungen in ganz Österreich statt. Dabei wurden die Beschäftigten über den aktuellen Verhandlungsstand informiert: „Das Unverständnis der Kolleginnen und Kollegen über den aktuellen Verhandlungszugang der Arbeitgeber ist sehr groß. Sie erwarten sich ein Angebot, das ihrer Leistung gerecht wird“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA.

Dementsprechend hoch sei auch die Bereitschaft sich an weiteren gewerkschaftlichen Maßnahmen zu beteiligen, sollte es auch bei der nächsten Verhandlungsrunde zu keiner angemessenen Lösung am Verhandlungstisch kommen: „Die Beschäftigten haben bereits mit ihrer überwältigenden Beteiligung an unserer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer gezeigt, dass sie bereit sind für einen fairen Abschluss zu kämpfen. Das werden wir auch weiterhin tun, sollte es erneut keine echte Annäherung seitens der Arbeitgeber geben!“, so Steiner weiter.

Dazu wurde bereits im Rahmen der Betriebsversammlung vorsorglich eine Resolution von den Beschäftigten der Branche beschlossenen: „Unser Ziel ist eine Lösung am Verhandlungstisch, doch dazu braucht es beide Seiten. Es liegt an den Arbeitgebern den Weg für eine fairen Abschluss freizumachen. Passiert das nicht, werden wir den Druck weiter erhöhen“, führt die Gewerkschafterin weiter aus.

Die sechste Verhandlungsrunde findet am 18. Februar statt.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA – Öffentlichkeitsarbeit
Raphaela Lang
Telefon: 0676 817 111 368
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gpa.at

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