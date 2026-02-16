Gemeinsam für Innovation in der Langzeitpflege

Krems (OTS) -

Mit Februar gehen das IMC Krems und das Haus der Barmherzigkeit eine strategische Partnerschaft ein. Im Bereich der Langzeitpflege arbeiten beide Institutionen künftig noch enger zusammen. Geplant sind gemeinsame Initiativen insbesondere bei Forschungsprojekten, in der Umsetzung von Studienprogrammen und bei der Stärkung des Pflegeberufs. Ziel der Kooperation ist es, vorhandene Pflegeexpertise zu bündeln und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Pflegeversorgung in Niederösterreich zu leisten.

Qualitätsgewinn in der Langzeitpflege

Die langjährige Zusammenarbeit des IMC Krems und des Haus der Barmherzigkeit bei der Durchführung des Bachelorstudiums für Gesundheits- und Krankenpflege wird nun durch eine Kooperation weiter vertieft. „Unsere Zusammenarbeit ist seit vielen Jahren von Qualität geprägt. Die Studierenden und Absolventinnen und Absolventen des IMC Krems profitieren immens von Praktika und Schulungen im Haus der Barmherzigkeit, zudem stehen die gemeinsame Forschung und Projekte im Fokus der Kooperation“, so Markus Golla, Institutsleitung Pflegewissenschaften und Studiengangsleitung von Gesundheits- und Krankenpflege am IMC Krems.

„Die professionelle Ausbildung und Forschung auf höchstem Niveau sind zentrale Voraussetzungen, um dem Qualitätsanspruch in der Pflege gerecht zu werden“, betont Markus Mattersberger, Geschäftsführer der Haus der Barmherzigkeit Pflegeheime Niederösterreich. Vor diesem Hintergrund betont Mattersberger weiter: „Die Partnerschaft mit dem IMC Krems ist ein wichtiger Meilenstein, um den Austausch zwischen Theorie und Praxis in der Langzeitpflege zu vertiefen.“

Bereicherung für Ausbildung und Forschung

Ziel der neuen Partnerschaft ist es, die Studienprogramme im Bereich der Langzeitpflege gezielt durch Erkenntnisse aus der Praxis weiterzuentwickeln, um Studierende gut auf ihren zukünftigen Berufsweg vorzubereiten. Gleichzeitig soll der Wissenstransfer aus der angewandten Forschung in den Pflegealltag gestärkt werden. Die Kooperation eröffnet zudem neue Forschungsperspektiven, die sich noch stärker an den Bedürfnissen von Menschen mit chronischen Erkrankungen und an den Anforderungen der Mitarbeiter*innen in Pflegeberufen orientieren.

Ein weiteres zentrales Ziel ist es, das Berufsfeld der Langzeitpflege attraktiver zu gestalten und mehr Menschen für den sinnstiftenden Beruf zu gewinnen. „Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, das Bild eines modernen und vielseitigen Pflegeberufs zu vermitteln und ihn für Studierende sowie Interessent*innen konkret erlebbar zu machen“, betont Mattersberger.

IMC Krems University of Applied Sciences

Das IMC Krems ist eine international ausgerichtete „University of Applied Sciences“ im Herzen Niederösterreichs. Sie ist mit 200+ Partneruniversitäten, weltweit über 1.000 Partnerunternehmen und 3.800 Studierenden aus 70+ Ländern an den österreichischen Standorten Krems, Mistelbach und Horn sowie mehr als 750 Studierenden an internationalen Standorten eine Hochschule mit Schwerpunkten in Internationalisierung, Praxisorientierung und Innovation. Auch Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind in der dynamischen, modernen Bildungseinrichtung zeitgemäße Fokusthemen über alle Studienprogramme hinweg. Derzeit werden 29 Vollzeit- bzw. berufsbegleitende Studiengänge (Bachelor & Master) und ein Lehrgang in den Schwerpunkten Wirtschaft, Gesundheit und Naturwissenschaften & Technik angeboten. imc.ac.at

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet Langzeitpflege und -betreuung für schwer pflegebedürftige Menschen. In sieben Pflegeeinrichtungen in Wien und Niederösterreich betreuen wir rund 1.300 Bewohner*innen mit chronischen Erkrankungen. Darunter auch 14 Kinder und Jugendliche im Kinderpflegedomizil FRIDOLINA. Mit HABIT, dem Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam, bieten wir rund 480 Betreuungsplätze für Menschen mit mehrfachen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf in unseren 17 Wohngemeinschaften, Garconnierenverbünden sowie im zeitlich befristeten Wohnen, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung.

Unsere Leistungen werden durch das Land Niederösterreich sowie durch den Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien gefördert. Neben bestmöglicher pflegerischer, therapeutischer und medizinischer Betreuung legen wir besonderen Wert auf ein selbstbestimmtes und abwechslungsreiches Leben. hb.at