  • 15.02.2026, 13:40:33
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Korosec: Menschen länger in Beschäftigung halten

Wien (OTS) - 

„Ältere Beschäftigte müssen länger im Betrieb gehalten werden, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes. Dazu sind unterschiedliche Maßnahmen notwendig, wie Weiterbildung, betriebliche Gesundheitsförderung, altersgerechte Arbeitsplätze, aber auch ein Bonus-Malus Sytem für Betriebe.“

„Derzeit gehen zwischen 55 und 64 Jahren rund 18% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der Arbeitslosigkeit oder vom Krankenstand in die Pension, sie zahlen keine Sozialversicherungsbeiträge und erhalten natürlich auch alle Leistungen. Es muss das Ziel sein, die Menschen länger in Beschäftigung zu halten, um damit auch das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen. Dazu müssen alle mithelfen, auch die Betriebe, bei denen derzeit viele keine Personen ab 60 Jahre mehr beschäftigen“, so Korosec abschließend.

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