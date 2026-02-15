Plattform-Rekord für NewsFlix bei Premiere der ÖWA-Einzelangebot-Ausweisung

Wien (OTS) -

Mit der erstmaligen Einzelausweisung in der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bestätigt sich der journalistische Kurs der digitalen Nachrichtenplattform NewsFlix deutlich. Bei der Premiere in der Einzelangebot-Liste erreicht NewsFlix 403.170 Unique Clients und liegt damit bereits in Schlagdistanz zu etablierten Qualitätsplattformen wie news.at. Angebote wie trend.at oder woman.at werden dabei bereits übertroffen.

Chefredakteur Dr. Christian Nusser zeigt sich über die Entwicklung der 2024 gegründeten Plattform erfreut: „Der erfolgreiche Auftakt in der ÖWA-Einzelausweisung bestätigt unsere journalistische Richtung, mit NewsFlix ein meinungsoffenes, erklärendes und nicht belehrendes und gerade in Zeiten wie diesen auch positives Angebot zu machen, das die mediale Lebensqualität unserer Userinnen und User erhöht“, so Nusser.

Einordnung, Expertise und internationale Inhalte

NewsFlix positioniert sich als Nachrichtenplattform für Menschen mit Anspruch an Information, Einordnung und journalistische Qualität. Im Fokus stehen Politik, Gesellschaft, Kultur und internationale Entwicklungen, die in erklärender, konstruktiver und meinungsoffener Form von einem ausgewählten Netzwerk an Expertinnen und Experten aufbereitet werden.

Ein zusätzliches Qualitätsmerkmal ist die Zusammenarbeit mit der renommierten internationalen Wochenzeitung „The Economist“. Im Rahmen dieser Kooperation werden ausgewählte Inhalte in deutscher Sprache auf newsflix.at veröffentlicht.

Die Plattform richtet sich gezielt an eine urbane, gebildete und kaufkräftige Zielgruppe, die sich bewusst informiert und journalistische Qualität schätzt. Ergänzt wird das Angebot auf newsflix.at durch den Newsletter „Kopfnüsse“ sowie den gleichnamigen Podcast, in dem Chefredakteur und Kolumnist des Jahres 2025 Dr. Christian Nusser einen satirischen Blick auf aktuelle politische und gesellschaftliche Themen wirft und die inhaltliche Auseinandersetzung weiter vertieft.

Ein hochwertiges Umfeld für jede Markenbotschaft

Mit seiner klar definierten Zielgruppe und der hohen Nutzungstiefe bietet NewsFlix ein hochwertiges Umfeld für Markenbotschaften. In Kombination mit dem Newsletter und Podcast „Kopfnüsse“ entsteht ein integriertes Medienangebot, das sich insbesondere für Premium- und Imagekampagnen eignet.

Darüber hinaus bietet NewsFlix in Zusammenarbeit mit der „Heute“-Inhouse-Agentur HNC gezielte Content-Kooperationen und Sponsoringmöglichkeiten an.

Die Vermarktung der Werbeflächen und Angebote von NewsFlix erfolgt durch das Sales-Team des „Heute“-Verlags. (Kontakt: [email protected])