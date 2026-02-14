FPÖ – Schnedlitz/Langthaler: „Statt 675.000 Euro für externe Berater WKO-Zwangsmitgliedschaft sofort abschaffen!“

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik und der erneuten Forderung nach einer sofortigen Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf Berichte, wonach die Wirtschaftskammer unter ihrer neuen schwarzen Präsidentin Schultz für eine externe Prüfung durch KPMG rund 675.000 Euro netto veranschlagt hat: „Es ist das eingetreten, was wir Freiheitliche vorhergesagt haben: Der ÖVP-Bonze Mahrer wurde einfach durch eine neue ÖVP-Bonzin ersetzt, das gierige schwarze System in der Wirtschaftskammer ist aber haargenau gleichgeblieben! Dass nach den nur ausgesetzten Gagenexzessen, mit denen sich schwarze Kammerfunktionäre ihre Gehälter in Zeiten der Pleitewelle um bis zu hundert Prozent erhöhen wollten, nun auch noch fast eine Dreiviertelmillion Euro für externe Berater ausgegeben werden soll, nur um interne Probleme zu lösen und ohne dass dabei ein Mehrwert bei den Unternehmern ankommt, ist der nächste Schlag des ÖVP-Wirtschaftsbunds mitten ins Gesicht der heimischen Wirtschaft. Die Zwangsmitgliedschaft in diesem ÖVP-Privilegienverein muss weg – das wäre die einzig richtige Kammerreform, noch dazu zum Nulltarif!“

Auch die Freiheitliche Wirtschaft argumentiert in dieselbe Richtung. Für FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler müsse „der Selbstbedienungs- und Verschwendungsapparat“, den die ÖVP in der Wirtschaftskammer aufgebaut habe, sofort trockengelegt werden: „Bereits im November des Vorjahres haben wir eine Petition für eine Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft und eine umfassende Reform gestartet. Die ÖVP-WKO-Spitze braucht daher keine 675.000 Euro für externe Berater zum Fenster hinausschmeißen, sondern muss nur unsere Maßnahmen umsetzen, damit aus der Wirtschaftskammer wieder eine echte, freiwillige Interessenvertretung für unsere Unternehmen wird! Genau das will sie aber nicht, damit sie ihr unseliges System auf dem Rücken der Unternehmer weiterbetreiben kann.“