  • 14.02.2026, 11:03:02
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Hammer/Grüne zu Asbest im Burgenland: Gesundheitsschutz darf kein rechtsfreier Raum sein

Bundesregierung muss rasch handeln – Grüne wollen Thema ins Parlament bringen

Wien (OTS) - 

Der Umweltsprecher der Grünen, Lukas Hammer, unterstützt die Forderungen der Taskforce Burgenland nach raschen bundesgesetzlichen Klarstellungen im Umgang mit natürlich vorkommendem Asbest: „Der Schutz unserer Gesundheit darf kein rechtsfreier Raum sein. Es ist nicht nachvollziehbar, dass es am Arbeitsplatz verbindliche Grenzwerte für eine Asbestbelastung gibt, aber für den Großteil der Bevölkerung gesetzliche Lücken bestehen. Wenn Asbest in der Umwelt ein Thema ist, dann braucht es eindeutige und verbindliche Regeln.“

Bestehende Gesetzeslücken müssten jetzt konsequent geschlossen werden, fordert Hammer: „Wir brauchen endlich einen bundesweiten Umwelt-Grenzwert für Asbest in der Außenluft, klare Vorgaben für das Inverkehrbringen Materialien mit einem natürlichen Asbestgehalt wie asbesthaltiges Gestein und eine transparente Veröffentlichung aussagekräftiger Messdaten. Die Menschen im Burgenland und in ganz Österreich haben ein Recht darauf zu wissen, woran sie sind und dass ihre Gesundheit oberste Priorität hat.“

Hammer kündigt dazu einen Entschließungsantrag der Grünen im Nationalrat an: „Andere Länder zeigen längst, dass eine klare und rechtssichere Regelung möglich ist. Die Bundesregierung muss rasch handeln, wir werden sie im Parlament mit Nachdruck dazu auffordern. Es geht um Transparenz, um Vertrauen und vor allem um den bestmöglichen Schutz der Gesundheit der Bevölkerung.“

„Durch die konsequente Arbeit von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, kommen derartige Gesetzeslücken immer wieder zum Vorschein. Davon profitieren wir am Ende alle. Das sei auch all jenen ins Stammbuch geschrieben, die zivilgesellschaftliche Organisationen immer wieder attackieren“, sagt Hammer abschließend.

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