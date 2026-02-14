AVISO: 19.2.2026, 17 Uhr, Foto/Drehtermin: 4 Jahre Krieg. Caritas-Kerzenaktion für Kinder in der Ukraine

Wien (OTS) -

Der Angriffskrieg auf die Ukraine jährt sich bereits zum vierten Mal. Noch immer sind 10,8 Millionen Menschen auf Humanitäre Hilfe angewiesen – fast ein Drittel der Bevölkerung. Mehrere Millionen Kinder sind in der gesamten Ukraine vom Krieg betroffen. Caritasdirektor Klaus Schwertner, der in den kommenden Tagen selbst wieder in die Ukraine reisen wird: „Mit tausenden Kerzen möchten wir am Stephansplatz an die verheerende Situation von Kindern im Krieg erinnern und gleichzeitig ein Zeichen der Hoffnung setzen. Das symbolische Erleuchten der Kerzen wird mit dem dringenden Appell verbunden: Die Hilfe muss weitergehen. Das ist kein Sprint, sondern ein Marathon der Hilfe.“ Auch Dank Spenden aus Österreich hat die Caritas seit 2022 insgesamt mehr als 5 Millionen Menschen mit Hilfe erreicht – mit Betreuung, mit Hygieneartikeln und Nahrungsmitteln, mit Unterkünften, Medikamenten und Spielsachen. Diese Hilfe wärmt, sie macht satt und gibt Kindern ein Dach über dem Kopf. Die Caritas ruft dazu auf, dass möglichst viele Menschen ihre Solidarität mit Kindern im Krieg zeigen, damit ihr Schicksal nicht in Vergessenheit gerät.

Spenden unter https://wirhelfen.shop/ukrainehilfe/

Wer möchte, ist herzlich eingeladen, bereits am Nachmittag eine Kerze zum Stephansplatz zu bringen. Kerzen sind vor Ort auch gegen eine freiwillige Spende erhältlich.

Zum Foto/Drehtermin sind Medienvertreter*innen sehr herzlich eingeladen.



Foto-/Drehtermin: 4 Jahre Krieg. Caritas-Kerzenaktion für die Kinder in der Ukraine

WANN: Donnerstag, 19.2.2026, 17-18 Uhr

WO: Stephansplatz, 1010 Wien

u.a. mit kurzen Statements von:

· Ostap Yukhymovych, Botschaftsrat der Ukraine in der Republik Österreich

· Zoryana Kushpler, Opernsängerin

· Barbareum, ukrainischer Frauenchor

· Michael Landau, Präsident der Caritas Europa

· Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas Österreich

· Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

· Andreas Knapp, Caritas Österreich Generalsekretär für Int. Programme

· Gudrun Gusel, Caritas Österreich Projektleiterin Ukraine



Im Anschluss an die Statements ermöglichen wir gerne Einzelinterviews mit den Redner*innen sowie geflüchteten Menschen aus der Ukraine.

Foto- und Videomöglichkeiten sind nach Rücksprache auch aus der Vogelperspektive möglich.

Um Anmeldung wird gebeten.