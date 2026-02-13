  • 13.02.2026, 13:49:02
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Eröffnung der Ausstellung „Made in Gmunden – AoCG Artists in Residence“

Erfolgreiches Kooperationsprojekt des Artists-Solidarity-Program Europe (ASoP) des BMEIA mit der OÖ Landes-Kultur GMBH und Gmundner Keramik

Wien (OTS) - 

Einen überzeugenden Beweis der Wichtigkeit des Artists-Solidarity-Program Europe (ASoP) lieferte am 13. Februar 2026 die Eröffnung eines mit Hilfe der OÖ Landes-Kultur GMBH und der Gmundner Keramik ausgerichteten Gemeinschaftsausstellung von fünf Künstlerinnen und Künstlern, die ihren künstlerischen Ausdruck in Keramik verwirklichten.

Rosmarie Lukasser, die bereits zum OnTheRoadAgain Projekt einen überzeugenden Beitrag geleistet hat, auch in Gmunden eine wichtige Arbeit beigesteuert. Ausgehend von ihren charakteristischen Gipsfiguren mit LED Beleuchtung hat sie lebensgroße keramische Figuren aus Paper Clay, einer Mischung aus Terracotta und Papier, geschaffen.

In jeder Hinsicht außerordentlich war der Beitrag der ukrainischen Künstlerin Maryna Talutto. Ihr Mann, ebenfalls Künstler, kämpft seit nunmehr vier Jahren als Soldat für die Zukunft der Ukraine in Freiheit und Frieden. Maryna Talutto konnte dank ASoP drei Monate eine „Auszeit“ vom Grauen des Krieges nehmen und ihr künstlerisches Werk fortsetzen. Mit „Simple Things“ hat sie aufs berührendst dargestellt wie es die kleine Dinge sind, wie zum Beispiel eine funktionierende Glühlampe, die ihr die Kraft fürs Überleben geben.

„Kunst und Kultur bauen Brücken, können Dialoge schaffen, wollen zum Nachdenken bringen, und können Worte und Taten von Diplomatie und Politik positiv bestärken“, gab Staatssekretär Sepp Schellhorn in seiner Eröffnungsansprache zu bedenken.

Die Ausstellung ist noch bis 13. Juni 2026 in der Academy of Ceramics Gmunden zu sehen. Details unter: www.ooekultur.at/exhibition-detail/made-in-gmunden

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