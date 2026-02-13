  • 13.02.2026, 13:28:32
  • /
  • OTS0075

Pilnacek-Untersuchungsausschuss hat weitere Ladungen fixiert

FPÖ will Witwe Pilnaceks, LKA-Niederösterreich-Direktor Stefan Pfandler und weitere 24 Personen befragen

Wien (PK) - 

Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss hat gestern weitere Ladungen fixiert. Auf Wunsch der FPÖ sollen unter anderem die Witwe Pilnaceks, der Direktor des Landeskriminalamts Niederösterreich Stefan Pfandler und der niederösterreichische Landespolizeidirektor Franz Popp als Auskunftspersonen in den Ausschuss kommen. Auch die Leiterin der Staatsanwaltschaft Krems, die seinerzeit fallführende Staatsanwältin, ein mit der Causa befasster Oberstaatsanwalt, Mitarbeiter der Spurensicherung des LKA Niederösterreich sowie weitere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sollen befragt werden. Ebenso stehen zwei Personen aus dem Umfeld Pilnaceks, die zuletzt Kontakt mit ihm hatten, zwei Mitarbeiterinnen des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK), eine Journalistin, ein weiterer Feuerwehrmann, der an der Bergung der Leiche Pilnaceks beteiligt war, ein IT-Techniker und eine Mitarbeiterin von Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka auf der Ladungsliste. Insgesamt umfasst diese 26 Personen.

Genaue Termine für die einzelnen Ladungen stehen noch nicht fest. Die FPÖ erwartet sich aber eine Befragung "zum nächstmöglichen Zeitpunkt". Zuletzt hatten der frühere Abgeordnete und Buchautor Peter Pilz, der sich eingehend mit dem "Fall Pilnacek" befasst hat, und der Journalist Erich Vogl dem Ausschuss ihre Wahrnehmungen geschildert.

Weiters hat der Untersuchungsausschuss ergänzende Aktenlieferungen vom Innenministerium und vom Justizministerium angefordert. (Schluss) gs

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
[email protected]
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Pressedienst der Parlamentsdirektion – Parlamentskorrespondenz

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
[email protected]
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright