500.000 Euro für Solidarität und akademische Freiheit: SAFE Fund geht an den Start

Wien (OTS) -

Letzte Woche wurde der SAFE Fund (Support for Academic Freedom and Education) gemeinsam vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung und der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) angekündigt. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner hat nun die entsprechende Richtlinie erlassen und den Weg frei gemacht für den Solidaritätsfonds. Heute findet die Sitzung des Wirtschaftsausschusses der ÖH Bundesvertretung statt, in dem der Antrag noch beschlossen werden muss. Der SAFE Fund wird von der ÖH abgewickelt und Anträge sind ab Montag unter www.oeh.ac.at/service/foerdertoepfe/ möglich.

500.000 Euro für akute Notlagen

Mit dem SAFE Fund setzen das Wissenschaftsministerium und die ÖH ein klares Zeichen der Solidarität und unterstützen iranische Studierende, die durch die politische Lage in ihrem Herkunftsland in soziale und finanzielle Not geraten sind. Ziel ist es, betroffenen Studierenden den weiteren Zugang zu Bildung und akademischer Teilhabe zu sichern.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner betont: „Wenn Studierende durch politische Repression plötzlich in existenzielle Not geraten, darf Hilfe nicht lange auf sich warten lassen. Deshalb haben wir gemeinsam mit der ÖH in kurzer Zeit einen Fonds aufgesetzt, der ein Budget bis zu einer Höhe von 500.000 Euro umfassen wird. Solidarität darf kein Schlagwort sein – sie muss konkret und wirksam sein.“

Antragstellung ab 16.2.2026 möglich

Die Antragstellung für den SAFE Fund ist ab Montag über die Website der ÖH möglich. Die Struktur orientiert sich an bestehenden Unterstützungsinstrumenten in der Zusammenarbeit zwischen BMFWF und ÖH. Die soziale Bedürftigkeit sowie die konkrete Fördersumme werden in einem qualitativen Verfahren geprüft. Die maximale Förderhöhe beträgt 1.200 Euro pro Person.

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft begrüßt die rasche Umsetzung: „Wir stehen an der Seite iranischer Studierender, denen die politische Krise zu Hause psychisch und finanziell zu schaffen macht. Wir lassen niemanden im Regen stehen: Mit dem SAFE-Fund setzen wir ein starkes Zeichen des Zusammenhalts und schaffen schnell und unbürokratisch Entlastung.“, so der ÖH-Vorsitz.

Akademische Freiheit und Demokratie verteidigen

Der SAFE Fund ist Teil eines umfassenderen Engagements für Wissenschaftsfreiheit und demokratische Werte. Wissenschaftsministerin Holzleitner setzt damit ein weiteres klares Zeichen: Bildung und akademische Freiheit dürfen nicht an politischer Gewalt oder finanziellen Barrieren scheitern.