„Strom verbindet“: Neue Plattform bringt Energiegemeinschaften mit Teilnehmer:innen zusammen

Wien (OTS) -

Die Zahl der Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften (EEG) in Österreich wächst stetig – gleichzeitig steigt auch das Interesse, Energie gemeinsam regional zu erzeugen und zu nutzen. Die neue, kostenlose Plattform „Strom verbindet“ bringt Energiegemeinschaften und potenzielle Teilnehmer:innen unkompliziert zusammen und erleichtert so den Einstieg in gemeinschaftliche Energieversorgung. Damit unterstützt sie die Verbreitung erneuerbarer Energien in Österreich. „Strom verbindet“ ist eine Initiative der Arbeitsplattform Energiegemeinschaften, unterstützt durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und dem Klima- und Energiefonds.

Seit 2021 können in Österreich Energiegemeinschaften gegründet werden, die Energie gemeinschaftlich erzeugen und nutzen. Die neue Online-Plattform ermöglicht es Energiegemeinschaften, sich dort vorzustellen und von interessierten Verbraucher:innen und Erzeuger:innen rasch und unkompliziert gefunden zu werden.

Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: „Mit dem neuen ElWG haben wir zahlreiche Vereinfachungen für Energiegemeinschaften auf den Weg gebracht, die ab Oktober in die Umsetzung gehen. Dadurch wird die Teilnahme in einer Energiegemeinschaft noch attraktiver. Die neue Plattform ,Strom verbindet‘ unterstützt dabei: sie ermöglicht die einfache Suche einer passenden Energiegemeinschaft in meiner Region."

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl: „Mit ‚Strom verbindet‘ setzen wir bewusst auf lokale und regionale Energiegemeinschaften. Sie entlasten die höheren Netzebenen, stärken die regionale Wertschöpfung und binden die Menschen aktiv vor Ort ein. So kann die Bevölkerung direkt an der Energiewende teilhaben.“

Über die Arbeitsplattform Energiegemeinschaften

Die Arbeitsplattform Energiegemeinschaften besteht aus der „Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“, die 2021 im Klima- und Energiefonds eingerichtet wurde, und den öffentlichen Energieberatungseinrichtungen in den Bundesländern. Die Arbeitsplattform sorgt dafür, dass Energiegemeinschaften in Österreich einfach gegründet und betrieben werden können und zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Energiemarktes werden.

Weiterführende Informationen:

www.energiegemeinschaften.gv.at