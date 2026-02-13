  • 13.02.2026, 08:37:02
  • /
  • OTS0011

FPÖ – Spalt: „U-Ausschuss-Auskunftspersonen belegen schwarze Netzwerke in den Ministerien“

Rote Festplatte mit über 7.200 Sobotka-Dateien und brisante Laptop-Funde werfen Fragen zur Rechtsstaatlichkeit auf.

DIESE AUSSENDUNG WURDE KORRIGIERT
NEUFASSUNG IN AUSSENDUNG OTS_20260213_OTS0021

Wien (OTS) - 

Die Befragungen der Journalisten Peter Pilz und Erich Vogl im Pilnacek-Untersuchungsausschuss haben für den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Thomas Spalt „bedenkliche Zustände des tiefen schwarzen Netzwerks in die Ministerien“ offenbart. Die Aussagen würden eine parteipolitische Instrumentalisierung des Staates durch die ÖVP nahelegen. „Ein Laptop voller Verschlussakten, Datensammlungen von ÖVP-Funktionären und die Einschüchterung von Auskunftspersonen – was hier zutage tritt, beschädigt das Vertrauen in den Rechtsstaat massiv“, so Spalt.

Besonders die Details zu den sichergestellten Datenträgern würden laut Spalt für sich sprechen: „Beide Journalisten berichten von einer ‚roten Festplatte‘, auf der sich ein Ordner ‚Sobo NRP‘ mit über 7.200 Dokumenten befunden haben soll – Akten, die dem Untersuchungsausschuss bis heute nicht vorliegen. Gleichzeitig sollen auf Pilnaceks privatem Laptop neben Verschlussakten und U-Ausschuss-Unterlagen auch ein E-Mail-Verkehr gespeichert gewesen sein, der auf Absprachen zur Beratung der Falschaussagen im Umfeld von Ex-Kanzler Kurz hindeutet.“

Für den FPÖ-Abgeordneten sei vor allem der Zeitpunkt der Datensicherungen ein klares Indiz für Vertuschungsabsichten. „Am 15. Dezember 2017, nur drei Tage bevor mit Herbert Kickl ein freiheitlicher Innenminister die Kontrolle übernommen hatte, wurden diese Daten offenbar in Sicherheit gebracht. Hinzu kommen die Aussagen über systematischen Druck durch Spitzenfunktionäre der ÖVP. Wenn die Sobotka-Vertraute Anna P. gegenüber Erich Vogl angibt, vom damaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka sowie Bundespolizeidirektor Takacs unter Druck gesetzt worden zu sein – und diese Aussage dem Journalisten gegenüber nie widerrufen wurde –, dann zeigt das, mit welchen Methoden dieses System abgesichert wurde“, so der freiheitliche Abgeordnete.

Abschließend forderte Spalt volle Transparenz und Konsequenzen: „Die Österreicher haben ein Recht auf einen funktionierenden Rechtsstaat. Alle Datenträger, insbesondere die ominöse ‚rote Festplatte‘ und der Laptop Pilnaceks, müssen dem Ausschuss sofort und vollständig vorgelegt werden. Es braucht jetzt lückenlose Aufklärung, um das Vertrauen der Bürger in die Institutionen wiederherzustellen!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright