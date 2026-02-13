- 13.02.2026, 08:06:02
- /
- OTS0008
Terminaviso: DELTA Lab "Wie Partnerschaftlichkeit zum Projekterfolg führt" am 04.03.26 in der Nova Zone der Tabakfabrik Linz, ab 17:00 Uhr
Die DELTA Gruppe, ein internationaler Immobiliendienstleister mit den Bereichen Architektur, Baumanagement und Consulting, zeigt, wie partnerschaftliche Zusammenarbeit (Projektabwicklung mit LEAN, ECI und IPA) wesentlich zum Gelingen von Bauprojekten beiträgt. Freuen Sie sich auf spannende Impulse aus der Baupraxis, eine Projektvorstellung des Projekts Bern.Dorf sowie eine Podiumsdiskussion mit Expert:innen aus unterschiedlichen Perspektiven.
Die Teilnehmer:innen erwartet ein inspirierender Austausch mit starkem Praxisbezug: Zur kostenfreien Anmeldung
Über die DELTA Gruppe
Die DELTA Gruppe ist ein international tätiges Architektur-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit über 400 Mitarbeiter:innen an Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine. Mehr unter: www.delta.at
DELTA Lab - Wie Partnerschaftlichkeit zum Projekterfolg führt
Datum: 04.03.2026, 17:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Nova Zone, Tabakfabrik Linz
Rückfragen & Kontakt
DELTA AG / Corporate Communications
Sonja Schröder
Telefon: +43-664-80756163
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.delta.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DEH