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Terminaviso: DELTA Lab "Wie Partnerschaftlichkeit zum Projekterfolg führt" am 04.03.26 in der Nova Zone der Tabakfabrik Linz, ab 17:00 Uhr

Linz (OTS) - 

Die DELTA Gruppe, ein internationaler Immobiliendienstleister mit den Bereichen Architektur, Baumanagement und Consulting, zeigt, wie partnerschaftliche Zusammenarbeit (Projektabwicklung mit LEAN, ECI und IPA) wesentlich zum Gelingen von Bauprojekten beiträgt. Freuen Sie sich auf spannende Impulse aus der Baupraxis, eine Projektvorstellung des Projekts Bern.Dorf sowie eine Podiumsdiskussion mit Expert:innen aus unterschiedlichen Perspektiven.

Die Teilnehmer:innen erwartet ein inspirierender Austausch mit starkem Praxisbezug: Zur kostenfreien Anmeldung

Über die DELTA Gruppe

Die DELTA Gruppe ist ein international tätiges Architektur-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit über 400 Mitarbeiter:innen an Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine. Mehr unter: www.delta.at

DELTA Lab - Wie Partnerschaftlichkeit zum Projekterfolg führt

Datum: 04.03.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Nova Zone, Tabakfabrik Linz

URL: https://lets-meet.org/reg/42d35826fd805c483a

Rückfragen & Kontakt

DELTA AG / Corporate Communications
Sonja Schröder
Telefon: +43-664-80756163
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.delta.at

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[Mittwoch, 04.03.2026, 17:00]

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