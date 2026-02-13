  • 13.02.2026, 08:00:54
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Wintersaison 2026: Interessentensuche für die Anmietung von Flächen am Maria-Theresien-Platz und im Belvedere gestartet

Wien (OTS) - 

Der Maria-Theresien-Platz und das Areal des Belvederes sind nicht nur zentrale Orte in Wien, sondern auch Teil des baukulturellen Erbes Österreichs. Aufgrund geplanter Baumaßnahmen und der damit verbundenen Planungsunsicherheit ist eine längerfristige Nutzung dieser Plätze als Veranstaltungsort in der Winter- und Vorweihnachtszeit in den kommenden Jahren nicht möglich.

Um dennoch ein attraktives Angebot für die Wiener Bevölkerung sowie für Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland zu schaffen, vermietet die Burghauptmannschaft Österreich einen Teil beider Plätze in den Monaten November und Dezember 2026. Die entsprechende Interessentensuche zur Anmietung von Flächen ist ab sofort online.

Da aktuell noch unklar ist, wie sich die geplanten Baumaßnahmen zur barrierefreien Erschließung der angrenzenden Museen in den Folgejahren entwickeln werden, kann eine Entscheidung über eine Nutzung jeweils nur kurzfristig und saisonweise getroffen werden.

„Die Burghauptmannschaft Österreich setzt mit der nun gestarteten Interessentensuche ein klares Zeichen für Transparenz, Offenheit und Qualität bei der Nutzung dieser prominenten innerstädtischen Plätze“, so Burghauptmann Reinhold Sahl. „Wir sehen darin eine große Chance: Sie eröffnet Jahr für Jahr Raum für neue Ideen und frische Impulse. Wir laden alle Interessierten herzlich ein, zur Vielfalt und Lebendigkeit dieser historischen Orte beizutragen“, ergänzt Sahl.

Alle relevanten Unterlagen und Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/4rfFM5W

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Burghauptmannschaft Österreich

Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Fabian Karner, BA BA MSc

Tel.: +43 1 53649-814500

Email: [email protected]

Homepage: www.burghauptmannschaft.at

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