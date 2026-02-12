- 12.02.2026, 15:17:02
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Einladung: morgen Freitag Tierschutzdemo vor Bauernbundball in Grazer Stadthalle
Der ÖVP-Bauernbund blockiert massiv jede vernünftige Weiterentwicklung im Nutztierschutz – Protest vor allem gegen die Beibehaltung des Schweine-Vollspaltenbodens
Wann: Freitag, 13. Februar 2026, 19-21 Uhr
Wo: Vor der Stadthalle Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz
Was: 5 m Anhänger-Schwein Grunzi und Aktivist:innen mit Bannern und Schildern demonstrieren gegen die Tierqualpolitik des ÖVP-Bauernbundes, insbesondere gegen die Beibehaltung des einstreulosen Schweine-Vollspaltenbodens
Es gibt kein Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung. Weder heute, noch morgen, noch irgendwann. Dieses politische Ziel haben Schweineindustrie und ÖVP-Bauernbund leider gemeinsam erreicht. Gegen den Willen von 92 % der Bevölkerung. Doch nicht nur bei Schweinen blockiert der ÖVP-Bauernbund jede vernünftige Weiterentwicklung im „Nutztier“-Schutz. Deshalb nimmt der VGT den Bauernbundball zum Anlass, um den Bauernbund für seine Tierqualpolitik zu kritisieren.
Pressefotos (morgen Freitag ca. ab 19 Uhr abrufbar) (Copyright: VGT.at)
Bauernbundball: Tierschutz-Demo gegen Vollspaltenboden
5 m Anhänger-Schwein Grunzi und Aktivist:innen mit Bannern und Schildern demonstrieren gegen die Tierqualpolitik des ÖVP-Bauernbundes, insbesondere gegen die Beibehaltung des einstreulosen Schweine-Vollspaltenbodens
Datum: 13.02.2026, 19:00 Uhr - 13.02.2026, 21:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Stadthalle Graz
Messeplatz 1
8010 Graz
Österreich
URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8766/einladung:-morgen-freitag-tierschutzdemo-vor-bauernbundball-in-grazer-stadthalle.html
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