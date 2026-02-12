FPÖ – Darmann: „Hangers Vertuschungs-Taktik schützt den ‚tiefen Staat‘ der ÖVP!“

Wien (OTS) -

Nach dem gestrigen Befragungstag im Pilnacek-Untersuchungsausschuss erneuerte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann seine scharfe Kritik am Vorgehen der ÖVP. „Es ist offensichtlich die Pflichtaufgabe des Abgeordneten Hanger in diesem Ausschuss, zu mauern, zu blockieren, abzulenken und einen Schutzwall der Vertuschung um die Auskunftspersonen zu errichten. Seine Angriffe sind durchschaubare Manöver, um die Aufklärung zu torpedieren“, erklärte Darmann. Diese Nervosität zeige, dass die ÖVP etwas zu verbergen habe.

Im Zentrum der heutigen Befragungen der Journalisten Peter Pilz und Erich Vogl würden für die Freiheitlichen vor allem die verschwundenen Datenträger stehen. „Uns geht es nicht nur um den Weg der Datenträger wie des Laptops, sondern vor allem um deren brisanten Inhalt. Es ist von höchstem Interesse, was sich darauf befindet. Wir haben Hinweise auf Unterlagen wie etwa Akten aus dem Alois-Mock-Institut. Solche Inhalte könnten den schwarzen Machtapparat, diesen ‚tiefen Staat‘, den die ÖVP über Jahrzehnte gezimmert hat, massiv ins Wanken bringen“, so Darmann.

Besonders das Verhalten der Behörden werfe Fragen auf. „Warum sind die Behörden mit den Datenträgern so unterschiedlich umgegangen? Während das Justizministerium bei der Auswertung von Pilnaceks Smartwatch auf aufschlussreiche Informationen gestoßen ist, will das von der ÖVP geführte Innenministerium bei seiner Auswertung angeblich nichts Relevantes gefunden haben. Diese Mauer des Schweigens werden wir durchbrechen“, kündigte der freiheitliche Abgeordnete im Untersuchungsausschuss an.

Abschließend verkündete Darmann: „Wer einen ‚tiefen Staat‘ baut, sollte sich nicht wundern, wenn er am Ende selbst tief stürzen kann. Es ist unsere Aufgabe als Opposition, die Aufklärung stattfinden zu lassen und schonungslos aufzuzeigen, was in diesem Land alles falsch läuft. Wir werden nicht lockerlassen, bis die Wahrheit auf dem Tisch liegt und die politische Verantwortung geklärt ist. Das sind wir den Bürgern schuldig!“