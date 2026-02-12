AVISO: Offizieller Besuch des Premierministers Pakistans Sharif bei Bundeskanzler Stocker

Wien (OTS) -

Am Montag, den 16. Februar 2026, empfängt Bundeskanzler Christian Stocker den Premierminister der Islamischen Republik Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif zu einem offiziellen Besuch in Wien. Nach der Begrüßung am Ballhausplatz sind ein gemeinsames Arbeitsgespräch sowie ein High-Level Business Roundtable geplant.

Die Teilnahme an dem folgenden Medientermin ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.



Termin für Medien:

10.00 Uhr

Eintreffen von Premierminister Sharif; Begrüßung durch Bundeskanzler Stocker und Empfang mit militärischen Ehren

FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich am Ballhausplatz aus

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Sicherheitscheck und Medieneinlass von 9.15 bis 9.55 Uhr)

Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für die jeweiligen Sicherheitschecks ein und beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsbehörden am Ballhausplatz.

ACHTUNG: Ein Befahren des Ballhausplatzes wird voraussichtlich ab 8.00 Uhr nur eingeschränkt möglich sein.



HINWEISE ZU HOSTTERMINEN, FOTOS UND AUDIOVISUELLEM MATERIAL

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

Der ORF und die APA werden audiovisuelles Material vom Handshake im Bundeskanzleramt, vom Beginn des Arbeitsgesprächs der beiden Regierungschefs sowie von dem nachfolgenden High-Level Business Termin kostenfrei zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie bei Interesse an Bewegtbildern [email protected]. Fotos stehen unter www.apa-images.at oder news.newsdesk.apa.atzur Verfügung. Bei Fragen zum Foto-Download wenden Sie sich bitte direkt an das Customer Solution Team via [email protected] oder 01/36060-5959.



HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Die Teilnahme an dem im Besuchsprogramm vorgesehenen Medientermin ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu dem Medientermin ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.



Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise:

Montag, 16. Februar 2026: 8.00 – 10.00 Uhr



Kontakt Akkreditierung:

[email protected]

Ines Ude

Telefon: +43 1 53 115 - 202444

E-Mail: [email protected]

Patric Fritz

Telefon: +43 1 53 115 - 202448

E-Mail: [email protected]

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes die Akkreditierung für diesen Besuch vor.