AK-Frauenkulturmonat März 2026: Kultur ohne Feminismus? Undenkbar.

Linz (OTS) -

Kultur ohne Frauen ist undenkbar. Anlässlich des Weltfrauentag, am 8. März, erinnert die AK daran: Wer Gleichberechtigung ernst meint, muss aktiv werden. Jede Veranstaltung im AK-Frauenkulturmonat März zeigt, dass Kultur mehr ist als Unterhaltung. Sie ist ein Instrument, um Strukturen zu hinterfragen, Sichtbarkeit zu schaffen und Veränderung zu fordern. Mit der AK-Leistungskarte gibt es ermäßigten Eintritt.

Den Auftakt macht am 2. März Amanda Burzić mit ihrer Ausstellung „I’m not joking, are you?“ im AK-Bildungshaus Jägermayrhof. Ihre Arbeiten hinterfragen Werbung, Mode und die Repräsentation von Körpern und schaffen Räume zwischen persönlicher Nähe und medialer Distanz. Ein Besuch der Ausstellung ist bis 26. Mai 2026 bei freiem Eintritt möglich. Am 3. und 26. März laden die „Linzer Frauengeschichten“ zu einem Stadtrundgang mit Eleonore Gillinger ein, der die Lebens- und Arbeitswelten historischer Linzer Frauen sichtbar macht.

Musik, Humor und Literatur

Élise Frank bringt am 10. März mit „Tuesday the Bluesday“ Blues, Rock und Soul zusammen. Ihre kraftvolle Stimme wird so zum Ausdruck gegen Ungleichheit. Am 18. März zeigt Sonja Pikart mit „Halb Mensch“ auf humorvolle Weise gesellschaftliche Widersprüche auf.

Beim Literaturfrühstück am 21. März liest Doris Knecht aus „Ja, nein, vielleicht“ und beschäftigt sich mit Selbstbestimmung und Lebensgestaltung. Rebekka Endler hinterfragt am 24. März in ihrem Buch „Witches, Bitches, It-Girls“ patriarchale Strukturen. Den krönenden Abschluss bildet Birgit Denk & Band am 25. März mit energiegeladener Dialektmusik.

Einsatz für Gleichberechtigung

Frauen sind in vielen Bereichen nach wie vor strukturell benachteiligt: durch ungleiche Einkommen, die gläserne Decke, unbezahlte Care-Arbeit, Diskriminierung und veraltete Rollenbilder . Diese Ungerechtigkeiten begleiten Frauen von der Kindheit bis in die Pension.

Die AK setzt sich deshalb konsequent ein: für gleiches Einkommen für gleiche Arbeit, die bestmögliche Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie, faire Pensionen, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie sichere Arbeitsplätze frei von sexueller Belästigung und Gewalt. Gleichzeitig berät sie Mitglieder bei allen Fragen rund um Gleichbehandlung.

Programminfos und Tickets

Karten für die einzelnen Veranstaltungen sind während der Öffnungszeiten am Info-Schalter der Arbeiterkammer Linz erhältlich. Online-Bestellungen sind über das AK-Onlineticketing möglich, telefonische Reservierungen unter 050/6906-7000. Mit der AK-Leistungskarte sparen AK-Mitglieder 5 Euro beim Ticketpreis. Weitere Infos und Tickets gibt’s hier.