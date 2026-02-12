Das Line-Up für die Amadeus Austrian Music Awards 2026 präsentiert von Coca-Cola

Wien (OTS) -

Neben der Verleihung von Preisen in 14 Kategorien sind die Live-Performances bei den Amadeus Austrian Music Awards jedes Jahr ein zentrales Herzstück der Show. Sie machen sicht- und hörbar, wie breit und facettenreich sich die heimische Musiklandschaft präsentiert: von etablierten Publikumslieblingen bis hin zu spannenden Newcomer:innen, die viele Musikfans vielleicht gerade erst für ihre Playlist entdecken. 2026 trifft Mundart auf Metal, Wiener auf Tiroler Rap, Pop auf Soul und Blues.

So klingt Österreich bei den AAMAs 2026: Elf Acts, elf musikalische Handschriften, hundert Prozent Österreich: Das Line-Up der Amadeus Austrian Music Awards 2026 präsentiert von Coca-Cola verspricht ein akustisches Feuerwerk. Im Rahmen der Award-Show am Freitag, den 6. März, in der Wiener Marx Halle stehen Alexander Eder, BIBIZA, Esther Graf & NESS, Ina Regen, Lemo, Lena Schaur, NENDA, PÄM, Vicky und Vulvarine auf der Bühne – und zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig Österreich 2026 klingt.

Ob live vor Ort oder vor dem Fernseher: Das Programm verspricht einen Abend voller musikalischer Highlights. Die Amadeus Austrian Music Awards 2026 präsentiert von Coca-Cola finden am 6. März in der Wiener Marx Halle statt und werden ab 21:20 Uhr auf ORF 1 übertragen. Tom Neuwirth alias Conchita Wurst wird durch den Abend führen.