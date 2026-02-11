FPÖ – Hafenecker: „Widersprüchliche Aussagen im U-Ausschuss – Hafenecker ortet Beeinflussung durch die ÖVP“

Wien (OTS) -

Die heutige Befragung der Sobotka-Vertrauten Anna P. im Pilnacek-Untersuchungsausschuss bezeichnete der Fraktionsführer der FPÖ, NAbg. Christian Hafenecker, MA, als bezeichnend für die Vorgehensweise der ÖVP. Für Hafenecker sei erkennbar gewesen, dass die Auskunftsperson unter Druck gestanden habe: „Die Auskunftsperson wirkte heute sichtlich nervös. Obwohl ein Großteil ihrer Aussagen aus dem Gespräch mit Nikbakhsh bestätigt worden ist, wurde plötzlich alles zurückgenommen, sobald es die ÖVP, Wolfgang Sobotka oder Bundespolizeidirektor Takacs betrifft.“



Besonders die Aussagen zu den Kontakten mit dem ehemaligen Nationalratspräsidenten Sobotka und Bundespolizeidirektor Takacs seien laut Hafenecker fragwürdig. „Die Vorstellung, dass Wolfgang Sobotka sich in Gesprächen ausschließlich um das persönliche Wohlergehen seiner Vertrauten sorgt, obwohl sein eigener Name durch die Causa Pilnacek belastet ist, ist äußert merkwürdig“, erklärte Hafenecker.



Zudem sei es bemerkenswert, dass die Vertraute Sobotkas Wahrnehmungen zu Akten aus dem Alois-Mock-Institut, welche vermeintlich im Haus in Rossatz gestanden seien, hatte. „Gleichzeitig will sie aber von der ‚roten Festplatte‘, einem wesentlichen Beweismittel in der Causa Pilnacek, nichts gewusst haben. Diese Widersprüche werfen weitere Fragen auf, auf die wir Antworten wollen“, so der freiheitliche Generalsekretär.



„Der Untersuchungsausschuss soll mögliche politische Verflechtungen aufdecken. Die heutigen Aussagen haben mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet und gezeigt, dass die ÖVP zunehmend in Bedrängnis gerät. Wir werden nicht locker lassen, bis die ganze Wahrheit ans Licht kommt und das volle Ausmaß der politischen Einflussnahme geklärt ist“, erläuterte der FPÖ-Fraktionsführer abschließend.