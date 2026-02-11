  • 11.02.2026, 15:58:03
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  • OTS0117

Hanger: Anna P. entkräftet Spekulationen und Verschwörungstheorien

Die Auskunftsperson Anna P. nimmt zu früheren Aussagen Stellung und schildert minutiös die dramatischen Stunden des Leichenfundes

Wien (OTS) - 

“Die erste Auskunftsperson des heutigen Tages im Pilnacek-Untersuchungsausschuss – Anna P. – räumte unter Wahrheitspflicht schonungslos mit sämtlichen Spekulationen, Verschwörungstheorien und falschen Aussagen der Vergangenheit auf. Wir haben heute genaustens gehört, was in der Nacht des Ablebens von Christian Pilnacek passiert ist, was Anna P. getan und wahrgenommen hat und vor allem haben wir eindeutig gehört, was nicht passiert ist: Es gab keine Abstimmungstelefonate, es gab keine Einflussnahme auf Einsatzkräfte am Fundort und es gab auch keine Einflussnahme von externen Personen auf die Auskunftsperson”, so Andreas Hanger, der Fraktionsführer der ÖVP im Untersuchungsausschuss.

“Wir haben heute eine Frau erlebt, für die das Auffinden der Leiche von Christian Pilnacek traumatisierend war und die selbst bei ihrer Befragung im U-Ausschuss noch emotional schwer belastet aufgetreten ist. Anna P. hat unmissverständlich mit Spekulationen und Verdächtigungen aufgeräumt. Sie war direkt am Fundort, hat sehr genau schildern können, was passiert ist und mit wem sie nach der offensichtlich niederschmetternden Todesnachricht und dem Blick auf den im Wasser schwimmenden Leichnam gesprochen hat. Anna P. hat an diesem Tag den Tod eines nahestehenden Menschen miterleben müssen. Ihre Gespräche waren einzig und allein von dieser Emotion getragen – und nicht von irgendwelchen Hintergedanken im Zusammenhang mit Notebooks, Datenträgern oder der früheren Funktion von Pilnacek”, so Hanger abschließend. (Schluss)

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