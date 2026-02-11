  • 11.02.2026, 15:57:02
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Schwarz/Grüne: Inustriellenvereinigung verteidigt Superreiche – und lässt arbeitende Menschen im Stich

Wien (OTS) - 

„Kaum geht es um eine faire Besteuerung von Millionenerbschaften, springt die Industriellenvereinigung sofort in die Bresche – aber nicht für die breite Bevölkerung, sondern für die Reichsten im Land“, sagt Jakob Schwarz, Sprecher für Budget und Steuern der Grünen, und weiter: „Die IV tut so, als ginge es um Familienbetriebe. In Wahrheit verteidigt sie Menschen, die Abermillionen erben, ohne je dafür gearbeitet zu haben. Das ist leistungsloses Einkommen.“

„Während Arbeitnehmer:innen und kleine Betriebe mit hohen Abgaben kämpfen, werden riesige Vermögen steuerfrei geerbt. Fast 80 Prozent unserer Steuern stammen aus Arbeit und Konsum – also von Menschen, die täglich etwas leisten. Das ist völlig aus der Balance geraten“, so Schwarz.

Das Grüne Modell sorgt endlich für Gerechtigkeit: Erbschaften bis zu einer Million Euro, das Eigenheim und Betriebsübergaben von Familienunternehmen und Landwirtschaft bleiben steuerfrei. „Das ist eine faire Lösung: Familienbetriebe und Häuslbauer werden geschützt, Superreiche leisten endlich ihren Beitrag. Wenn die IV das ablehnt, zeigt sie, auf wessen Seite sie steht – sicher nicht auf der der arbeitenden Menschen und der vielen kleinen Familienbetriebe, die wir entlasten möchten“, betont Schwarz.

Petition unterschreiben unter: gruene.at/superreichebesteuern

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