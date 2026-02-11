NEOS: Europäische Zusammenarbeit ist wesentlich für echten Aufschwung in Österreich

Wien/Brüssel/Straßburg (OTS) -

Die aktuelle Schwerpunktwoche zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit ist aus Sicht der NEOS ein wichtiger Weckruf für Europas Wirtschaft – und besonders für Österreich. „Als exportorientiertes Land leben wir davon, dass Europas gemeinsamer Markt gut funktioniert. In der Praxis stoßen unsere heimischen Betriebe aber noch immer zu oft auf Bürokratie, unterschiedliche nationale Vorschriften und langsame Verfahren“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Hofer. „Diese Probleme können wir nicht in Österreich allein lösen.“

EU-Abgeordnete Anna Stürgkh ergänzt: „In den vergangenen Jahren waren europäische Player viel zu oft damit beschäftigt, mit den Fingern aufeinander zu zeigen, anstatt gemeinsam Lösungen zu finden. Es ist Zeit, nationale Alleingänge hinter uns zu lassen und echte Zusammenarbeit zu leben. Unser gemeinsames Europa muss liefern, was es verspricht – eine Wirtschaftsmacht mit Chancen für alle Unternehmen und alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“

Für mehr Wettbewerbsfähigkeit wäre für NEOS außerdem wichtig, dass Ausbildungen und Berufsabschlüsse in Europa schneller und unkomplizierter anerkannt werden. Des Weiteren braucht es ein starkes europäisches Energienetz. Stürgkh: „Erst wenn wir es schaffen, dass die günstige Windenergie der Nordsee Fabriken in Österreich antreibt, schaffen wir es, Energiepreise langfristig zu senken. Es darf nicht länger in den Händen von Trump und Putin liegen, wie viel wir für unseren Strom zahlen.“

Klar ist: Nur ein Europa, das zusammenhält und zusammenarbeitet sichert Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich. Es braucht also gemeinsame Lösungen statt nationaler Blockaden.