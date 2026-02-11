  • 11.02.2026, 12:36:03
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Wiener Gesundheitspreis 2026: Jetzt einreichen!

Stadtrat Peter Hacker und Wiener Gesundheitsförderung – WiG laden ab sofort zum Mitmachen ein

Wien (OTS) - 

Die Verleihung des Wiener Gesundheitspreises ist seit vielen Jahren ein wichtiger Fixpunkt der Gesundheitsförderung in Wien – die Ausschreibung zur Teilnahme startet jetzt. Bis 31. März 2026 können Projekte und Initiativen in den bewährten Kategorien „Gesund in Grätzel und Bezirk“, „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ sowie zum Jahresschwerpunkt 2026 der Wiener Gesundheitsförderung – WiG „Seelische Gesundheit“ eingereicht werden. „In Wien gibt es viele engagierte Menschen und Organisationen, die Projekte ins Leben rufen und Wiener*innen dadurch unterstützen. Diese Initiativen und die Menschen dahinter wollen wir mit dem Wiener Gesundheitspreis wertschätzen und ihnen eine Bühne geben“, so Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, hebt den WiG-Jahresschwerpunkt 2026 „Seelische Gesundheit“ hervor und ruft zum Mitmachen auf: „Für unsere Gesundheit ist ein dynamisches Gleichgewicht zwischen körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren ausschlaggebend. Beim Wiener Gesundheitspreis widmen wir unserem Jahresschwerpunkt ‚Seelische Gesundheit‘ eine eigene Kategorie. Wie immer freuen wir uns aber auch auf alle Einreichungen von innovativen Projekten und Initiativen aus den Grätzeln, Bezirken oder Einrichtungen und Organisationen.“

Bis 31. März 2026 in drei Kategorien und für Medienpreis einreichen

Einreichungen zum Wiener Gesundheitspreis sind ab sofort bis 31. März 2026 in den bewährten Kategorien „Gesund in Grätzel und Bezirk“ und „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ sowie zum Jahresschwerpunkt „Seelische Gesundheit“ möglich. Zum Jahresschwerpunkt werden zusätzlich drei Medienpreise für herausragende journalistische Beiträge vergeben, die sich mit dem Thema „Seelische Gesundheit“ auf unterschiedlichen Ebenen auseinandersetzen und auf einem umfassenden Gesundheitsbegriff basieren. Alle wichtigen Informationen, die für eine Einreichung von Projekten und journalistischen Beiträgen zu beachten sind, sowie die Unterlagen für die Einreichung sind auf der WiG-Website abrufbar. Verliehen wird der Wiener Gesundheitspreis im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz im Wiener Rathaus am Dienstag, 15. September 2026.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Norbert Schnurrer
Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker
Tel.: +43 1 4000 81233
E-Mail: [email protected]

Mag.a Petra Hafner
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Telefon: +43 1 4000 76921
E-Mail: [email protected]

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