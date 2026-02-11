AVISO: Freitag, 13.2., 9:30 Uhr – PK Gewessler – Superreiche fair besteuern

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler zum Kampagnenstart „Superreiche fair besteuern“ ein. Während die Regierung bei Familien, Kindern, Pensionist:innen und Lehrer:innen kürzt, bleiben die Superreichen verschont. In der Pressekonferenz präsentiert die Klubobfrau Details zur Kampagne für mehr Gerechtigkeit.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Freitag, 13.02., 9:30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

PK Gewessler – Superreiche fair besteuern

Datum: 13.02.2026, 09:30 Uhr

Ort: Pressekonferenzraum der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich