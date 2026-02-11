- 11.02.2026, 12:25:02
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AVISO: Freitag, 13.2., 9:30 Uhr – PK Gewessler – Superreiche fair besteuern
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler zum Kampagnenstart „Superreiche fair besteuern“ ein. Während die Regierung bei Familien, Kindern, Pensionist:innen und Lehrer:innen kürzt, bleiben die Superreichen verschont. In der Pressekonferenz präsentiert die Klubobfrau Details zur Kampagne für mehr Gerechtigkeit.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Freitag, 13.02., 9:30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
PK Gewessler – Superreiche fair besteuern
Datum: 13.02.2026, 09:30 Uhr
Ort: Pressekonferenzraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
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Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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