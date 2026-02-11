FPÖ – AUSTRIA FIRST exklusiv: Herbert Kickl zieht Bilanz – „1 Jahr Entscheidung für das Volk“

Wien (OTS) -

Es ist der Jahrestag einer politischen Weichenstellung, die Österreich bis heute prägt. Vor genau einem Jahr legte FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag zurück – eine bewusste Entscheidung gegen faule Kompromisse und für das Volk. Mit einem Jahr Abstand spricht Herbert Kickl morgen Donnerstag von 12:00 bis 13:00 Uhr exklusiv auf AUSTRIA FIRST über die damalige Entscheidung und die Folgen.

Unter dem Titel „1 Jahr Entscheidung für das Volk“ erwartet die Hörer eine Analyse des FPÖ-Chefs, warum die Zusammenarbeit mit der Systempartei ÖVP von Vorneherein zum Scheitern verurteilt gewesen wäre – und Herbert Kickl rechnet mit der seit knapp einem Jahr regierenden Verlierer-Ampel ab.

Das Interview mit dem FPÖ-Bundesparteiobmann ist ein Pflichttermin für alle, die wissen wollen, wie es um Österreich wirklich steht und wie der freiheitliche Weg aus dem Sumpf der „Einheitspartei“ aussieht.

Sendedetails:

„Aktuelle Stunde“ auf AUSTRIA FIRST: „1 Jahr Entscheidung für das Volk“

Gast: FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl

Wann: 12.02.2026, 12:00 Uhr

Wo: Exklusiv auf AUSTRIA FIRST – direkt über die Homepage https://austriafirst.at/ oder über die AUSTRIA FIRST App für Apple/iOS bzw. Android

Das Interview wird nach der Sendung auf der Webseite von AUSTRIA FIRST zum Nachhören zur Verfügung gestellt.