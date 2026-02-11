- 11.02.2026, 11:46:02
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FPÖ – AUSTRIA FIRST exklusiv: Herbert Kickl zieht Bilanz – „1 Jahr Entscheidung für das Volk“
12.2., 12:00 Uhr: Der FPÖ-Bundesparteiobmann über die „Kanzlerkarotte“, den Verrat der Systemparteien und den Ausweg aus dem „Flächenbrand“
Es ist der Jahrestag einer politischen Weichenstellung, die Österreich bis heute prägt. Vor genau einem Jahr legte FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag zurück – eine bewusste Entscheidung gegen faule Kompromisse und für das Volk. Mit einem Jahr Abstand spricht Herbert Kickl morgen Donnerstag von 12:00 bis 13:00 Uhr exklusiv auf AUSTRIA FIRST über die damalige Entscheidung und die Folgen.
Unter dem Titel „1 Jahr Entscheidung für das Volk“ erwartet die Hörer eine Analyse des FPÖ-Chefs, warum die Zusammenarbeit mit der Systempartei ÖVP von Vorneherein zum Scheitern verurteilt gewesen wäre – und Herbert Kickl rechnet mit der seit knapp einem Jahr regierenden Verlierer-Ampel ab.
Das Interview mit dem FPÖ-Bundesparteiobmann ist ein Pflichttermin für alle, die wissen wollen, wie es um Österreich wirklich steht und wie der freiheitliche Weg aus dem Sumpf der „Einheitspartei“ aussieht.
Sendedetails:
„Aktuelle Stunde“ auf AUSTRIA FIRST: „1 Jahr Entscheidung für das Volk“
Gast: FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl
Wann: 12.02.2026, 12:00 Uhr
Wo: Exklusiv auf AUSTRIA FIRST – direkt über die Homepage https://austriafirst.at/ oder über die AUSTRIA FIRST App für Apple/iOS bzw. Android
Das Interview wird nach der Sendung auf der Webseite von AUSTRIA FIRST zum Nachhören zur Verfügung gestellt.
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