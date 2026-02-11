Frauenministerin Holzleitner: „Equal Pay Day ist Auftrag, Einkommensgerechtigkeit konsequent voranzutreiben“

Wien (OTS) -

Aktuelle Daten zur Einkommenssituation von Frauen und Männern zeigen weiterhin eine große Einkommensschere in Österreich. Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner: „Dass Frauen auch 2026 statistisch gesehen noch immer weit über einen Monat ohne Bezahlung arbeiten, ist ein untragbarer Zustand. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit muss endlich zur Selbstverständlichkeit werden. Fortschritte sind zwar sichtbar, aber sie passieren zu langsam. Hier müssen wir im Sinne der Frauen effizienter und schneller werden.“

Die Ministerin verweist unter anderem auf die Umsetzung und Weiterentwicklung der Lohntransparenz-Richtlinie: „Durch klare Maßnahmen, wie etwa Lohntransparenz, kann sich die Situation für Frauen rasch verändern. Ökonomische Unabhängigkeit ist die zentrale Voraussetzung für Gleichstellung. Der Equal Pay Day ist Auftrag, Einkommensgerechtigkeit konsequent voranzutreiben.“