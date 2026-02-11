Herzverband rät zu Risiko-Check – Aktionswoche Herzgesundheit bietet unkomplizierte Untersuchung in Apotheken

Wien (OTS) -

„ Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin – diese Herzwerte sollte jede:r kennen. Sie geben zuverlässig Auskunft über das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, und wenn man Abweichungen von den Zielwerten frühzeitig feststellt, lässt sich die Gefahr fürs Herz deutlich mindern. “

„ Dennoch wissen viel zu viele Menschen nicht über ihr Risikoprofil Bescheid, und das, obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Österreich unverändert die mit Abstand häufigste Todesursache sind. Beim Österreichischen Herzverband haben wir viel zu oft mit Betroffenen zu tun, die bereits ein so genanntes ‚kardiologisches Ereignis‘ hatten oder an einer chronischen Herzerkrankung leiden. Wir versuchen durch Beratung Unterstützung zu leisten. Noch besser wäre es aber, wenn es gar nicht so weit kommt. “

Aktionswoche in Apotheken bietet niederschwellige Möglichkeit für einen Risiko-Check

„ Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ganz unkompliziert und niederschwellig einen Herzgesundheits-Check zu machen, bietet das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz mit seinen Partner-Apotheken “, schließt Mag. Andreas Berger, Konzessionär der Ameisapotheke in Wien und Präsidiumsmitglied der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, daran an. Von 16. bis 21. Februar 2026 kann man maßgebliche Risikofaktoren kostenlos untersuchen lassen. Erhoben werden Gesamt-, LDL-, HDL- und Non-HDL- Cholesterin und Triglyzeride, der Blutdruck sowie zentrale Anamnesedaten wie Alter, Geschlecht, Waist-to-Height Ratio (WtHR), Raucherstatus, familiäre Vorbelastungen, subjektives Wohlbefinden und Angaben zum Gesundheitsverhalten. Ergänzt wird dieser Check durch professionelle Beratung und immer um die Empfehlung eines regelmäßigen ausführlichen Checks bei einer Fachärztin oder einem Facharzt.

Vielfältige Infos zu Herzgesundheit

Alle Infos zur Aktionswoche „Herzgesundheit“ und die nächstgelegene Apotheke finden Interessierte auf der Website www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at/aktionswoche-herzgesundheit/

Hintergrundwissen, Interviews mit Expert:innen und probate Ratschläge bietet auch die aktuelle Ausgabe des Magazins LEBENSWERT https://www.oeggk.at/magazin-lebenswert/

Und noch mehr in die Tiefe geht die kürzlich erschienene Episode des Podcasts HÖRENSWERT, bei der Kardiologin Dr. Anna Rab zu Gast ist. https://hoerenswert.podigee.io/58-frauenherzgesundheit

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/07RV.hS~rs-dt

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at

Aktionswoche "Herzgesundheit"

Datum: 16.02.2026 - 21.02.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: Partnerapotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz

URL: https://gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at/aktionswoche-herzgesundheit