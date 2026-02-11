SPÖ-Grossmann/Regner: Was Frauen leisten, verdient endlich mehr Wertschätzung!

Wien (OTS) -

Heuer fällt der Equal Pay Day in Österreich auf den 11. Februar und markiert jenen Tag, bis zu dem Frauen statistisch gesehen gratis gearbeitet haben, weil sie im Vollzeitvergleich noch immer weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Die SPÖ-EU-Abgeordneten Elisabeth Grossmann und Evelyn Regner betonen in diesem Zusammenhang, dass es endlich eine spürbare Aufwertung von frauendominierten Berufsfeldern braucht, um Lohngleichheit tatsächlich zu erreichen: „Auch heuer macht der Equal Pay Day deutlich, wie hartnäckig die Lohnschere zwischen Frauen und Männern weiterhin ist. Auf EU-Ebene konnten wir hier 2023 einiges erreichen mit der Richtlinie zu Lohntransparenz, aber bei weitem nicht alles. Trotz jahrelanger Debatten kommen wir nur im Schneckentempo voran. Daher ist es höchste Zeit, einen Gang zuzulegen und Gleichstellungspolitik gestärkt voranzutreiben. Dafür braucht es vor allem auf europäischer Ebene neuen politischen Schwung, denn die Gleichstellungspolitik ist zuletzt ins Stocken geraten, obwohl wir mit der Lohntransparenzrichtlinie gezeigt haben, was möglich ist, wenn Europa entschlossen handelt.“ ****



Grossmann und Regner weiter: „Ein bisher noch viel zu selten thematisiertes Problem ist, dass Berufsfelder mit hohem Frauenanteil noch immer systematisch schlechter bezahlt werden. Nicht weil Frauen weniger leisten, sondern weil Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, gesellschaftlich bis heute weniger Wertschätzung erfahren. Das ist fatal, denn genau diese Bereiche, etwa in der Kinderbetreuung oder in der Pflege, halten unseren Alltag am Laufen und sind für das Funktionieren unserer Gesellschaft unverzichtbar. Die Mehrheit der erwerbstätigen Frauen, rund 62 Prozent, arbeitet in solchen frauendominierten Branchen. Solange diese strukturelle Trennung mit unterschiedlicher Bezahlung einhergeht, bleibt gleiche Bezahlung, trotz Lohntransparenz, eine Illusion. Deshalb braucht es jetzt eine gemeinsame europäische Kraftanstrengung, um diese Bereiche endlich aufzuwerten und für faire Einkommen zu sorgen. Das heißt konkret, dass die Löhne gerade in jenen Bereichen steigen müssen, in denen überwiegend Frauen arbeiten. Wer Gleichstellung wirklich ernst meint, muss endlich dafür sorgen, dass gerade in frauendominierten Berufsfeldern gute Arbeit auch gut bezahlt wird!“ (Schluss) bj