Kundenbindungsprogramme: 87% der Österreicher:innen erwarten sofortige Treuevorteile

Wien/Linz (OTS) -

Konsument:innen in Österreich erwarten von Kundenbindungsprogrammen vor allem unmittelbar nutzbare Vorteile. Laut dem brandneuen Loyalty Report 2026 des oberösterreichischen Unternehmens hello again, das auf digitale Kundenbindungsprogramme spezialisiert ist, in Kooperation mit dem Handelsverband, wünschen sich 87% der Befragten Belohnungen, die sofort einlösbar sind.

"Je schneller und einfacher Vorteile verfügbar sind, desto stärker binden sie Kund:innen langfristig ans Unternehmen. Ganze 87% der Menschen in Österreich erwarten sich sofortige Treuevorteile – und die bekommen sie von immer mehr heimischen Händlern", erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands.

Kundenbindungsprogramme beeinflussen Kaufverhalten messbar

Wie genau sich Kundenbindungsprogramme auf das Einkaufsverhalten auswirken, zeigt ein Blick auf die Ausgaben: Im Durchschnitt geben Kund:innen 28% mehr aus, seitdem sie ein Kundenbindungsprogramm nutzen. Zudem nehmen viele Konsument:innen für attraktive Treuevorteile zusätzliche Wege in Kauf. 56% der österreichischen Konsument:innen nehmen für ein Geschäft mit einem Kundenbindungsprogramm sogar einen Umweg in Kauf.

Fast die Hälfte aller Kund:innen erwarten Treuevorteile inzwischen grundsätzlich. Kundenbindungsprogramme sind damit für viele Konsument:innen kein Zusatzangebot mehr, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil des Einkaufserlebnisses – und damit für Händler zunehmend ein Standard, der vorhanden sein muss.

"Die Ergebnisse unseres Reports zeigen deutlich, dass Kund:innen 2026 vor allem Einfachheit, Relevanz und direkte Vorteile erwarten", sagt Franz Tretter, Gründer und CEO von hello again. "Genau hier entsteht Loyalität: Kundenbindung wirkt dann, wenn sie ohne Hürden funktioniert und im Alltag einen spürbaren Nutzen bietet."

Auch die Kundenkommunikation spielt weiterhin eine zentrale Rolle. So wollen 83% der Österreicher:innen mindestens einmal pro Woche über Angebote und Neuigkeiten informiert werden und dies am liebsten über digitale Kanäle (65%). Kundenbindungsprogramme werden damit zunehmend als regelmäßiger Begleiter im Einkaufsalltag wahrgenommen.

Personalisierung und Digitalisierung prägen Erwartungen

Neben sofort verfügbaren Vorteilen erwarten 55% der Befragten personalisierte und individuell zugeschnittene Angebote. Allgemeine Standardangebote verlieren damit weiter an Relevanz.

Gleichzeitig zeigt sich ein klarer Trend zur Digitalisierung: 74% der Konsument:innen würden auf eine digitale Lösung umsteigen. Digitale Kundenbindungsprogramme werden zunehmend als zeitgemäße Alternative zu physischen Karten oder Stempelpässen wahrgenommen.

"Digitale Kundenbindungsprogramme sind 2026 ein klarer Wettbewerbsvorteil für den Handel und gehören bereits für mehr als die Hälfte aller Kund:innen zum Pflichtprogramm. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten helfen sie Unternehmen, preissensible Kund:innen für sich zu gewinnen und zu halten. Damit zahlt sich die Bindung für beide Seiten aus", so Rainer Will.

Gamification gewinnt an Bedeutung

Spielerische Elemente sind weiterhin ein fester Bestandteil von Kundenbindungsprogrammen. 38% der Österreicher:innen nutzen Spieleangebote in Treueprogrammen gerne oder sehr gerne. Gamification hält damit ihr hohes Niveau und bleibt über alle Altersgruppen hinweg ein fester Bestandteil digitaler Kundenbindung.

"Digitale Kundenbindungsprogramme gewinnen weiter an Akzeptanz, weil sie Vorteile bündeln, Kommunikation vereinfachen und Kund:innen gezielt ansprechen", so Franz Tretter. “Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sollten sie für Unternehmen ein wichtiger Faktor sein, um Kund:innen langfristig zu binden.”

Über den Loyalty Report

Für den Loyalty Report 2026 hat hello again vom 03.12.2025 – 11.12.2025 über 500 österreichische Konsument:innen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt. Die Stichprobe ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

Den vollständigen Report zum Download finden Sie hier: https://www.helloagain.com/de/ressourcen/whitepaper/loyalty-report-oesterreich-2026

Bildmaterial

Link zum Bildmaterial: https://drive.google.com/drive/folders/1v9iBoOzn_PeSsFdhXgZLIsG2m4ytwpb6