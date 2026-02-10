Raiffeisen NÖ-Wien: Martin Hauer zum neuen Generaldirektor ab 1. Juli 2026 bestellt

Wien (OTS) -

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie der Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien haben heute die Nachfolge von Generaldirektor Mag. Michael Höllerer geregelt. Die Neubestellung wurde erforderlich, da Michael Höllerer mit 1. Juli 2026 zum CEO der Raiffeisen Bank International bestellt wurde. Mit 1. Juli 2026 übernimmt Dr. Martin Hauer die Funktion des Generaldirektors und wird für die Dauer von fünf Jahren bestellt.

Die Gremien unter der Leitung von Mag. Erwin Hameseder haben mit dieser Entscheidung die Voraussetzungen für eine geordnete und nahtlose Übergabe geschaffen. Damit wird Kontinuität in der operativen Führung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien sichergestellt.

"Die Bestellung von Martin Hauer zum Generaldirektor der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien steht für Kontinuität, Verlässlichkeit und Teamgeist. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis, den erfolgreich eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und beide Häuser im Sinne der niederösterreichischen Raiffeisenbanken nachhaltig weiterzuentwickeln. Gemeinsam werden wir die positive Entwicklung der letzten Jahre fortführen, die tiefe Verankerung von Raiffeisen in Niederösterreich und Wien weiter ausbauen und die starke Position innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich wahren", so Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

"Als Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien verstehen wir uns als starke, verlässliche und zukunftsorientierte Partner unserer Kundinnen und Kunden sowie der Wirtschaft am Standort Niederösterreich und Wien. Gemeinsam mit den niederösterreichischen Raiffeisenbanken sind wir die klare Nummer eins in der Ostregion. Gleichzeitig ist es uns gelungen, unsere Marktposition im hart umkämpften Wien kontinuierlich zu stärken und uns mit neuen, innovativen Konzepten nachhaltig als Bank der Wienerinnen und Wiener zu etablieren. Auf dieser starken Basis haben wir uns ambitionierte strategische Ziele gesetzt, die wir nun mit voller Kraft gemeinsam mit unserem hoch engagierten Team weiterverfolgen werden. Ich danke den Gremien sehr herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Raiffeisen-Holding, der Landesbank sowie unseren Beteiligungen", so Vorstandsdirektor Martin Hauer anlässlich seiner Bestellung.

"Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien sowie die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien haben sich in den vergangenen Jahren zu wichtigen Impulsgebern innerhalb der gesamten Raiffeisen Bankengruppe entwickelt. Ich bin überzeugt, dass mit Martin Hauer als Generaldirektor der erfolgreiche und dynamische Weg im Sinne unserer Kundinnen und Kunden konsequent fortgesetzt wird, und wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg. Unter seiner Führung hat sich das Privat- und KMU-Kundengeschäft der Raiffeisenlandesbank sehr erfolgreich entwickelt, und vor allem die Stadtbank Wien ist in den letzten fünf Jahren zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden", so Generaldirektor Michael Höllerer.

Martin Hauer verfügt über langjährige und vielfältige Führungserfahrung innerhalb und außerhalb des Raiffeisensektors. Seit seinem Eintritt im Jahr 2011 hatte er verschiedene Managementpositionen innerhalb der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien inne. Zunächst als Generalsekretär, später als Generalbevollmächtigter für das Retailgeschäft und seit 2018 als Vorstandsdirektor für Privatkunden & KMU. In den vergangenen Jahren hat er unter anderem maßgeblich die positive Entwicklung des Retailgeschäfts in Wien vorangetrieben. Hauer ist promovierter Jurist und blickt auf zahlreiche Funktionen im nationalen wie internationalen Umfeld zurück.