  • 10.02.2026, 15:20:35
  • /
  • OTS0119

SPÖ-Himmer begrüßt Vorarbeiten zu einer Gemeinsamen Schule

Wien (OTS) - 

Zur Ankündigung des Bildungsministers, Modellregionen für eine längere Volksschulzeit vorzubereiten, betont SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer heute, Dienstag: „Alle Ideen, die Kinder länger gemeinsam lernen lassen und die Entscheidung für die weiterführende Schule nach hinten verschieben, sollten ernsthaft geprüft werden. Kinder länger in ihrer gewohnten Lernumgebung zu fördern, ist sinnvoll und stärkt Chancengerechtigkeit.“ ****

Himmer erinnert daran, dass die Idee der Gemeinsamen Schule, in der Kinder länger gemeinsam lernen, eine ureigene SPÖ-Idee ist: „Es ist erfreulich, dass dieser Ansatz nun in Pilotprojekten aufgegriffen wird. Die SPÖ setzt seit Jahrzehnten auf das Prinzip, dass Bildung nicht früh auseinanderreißen, sondern Zusammenhalt und Entwicklung fördern sollte.“

Auch der Vorschlag für eine verlängerte sechsjährige Volksschule könne eine Chance sein. Gleichzeitig weist der SPÖ-Bildungssprecher darauf hin, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet und ein klares Konzept benötigt: „Auch wenn die Volksschule sechs Jahre dauert, muss der Übergang zu weiterführenden Schulen gesichert sein. Hier ergeben sich neue Fragen.“ Zudem dürfe es nicht zu einer dritten parallelen Schulform kommen. „Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger unterschiedliche Angebote für die 10- bis 14-Jährigen in Österreich“, betont Himmer abschließend. (Schluss) eg/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright