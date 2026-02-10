  • 10.02.2026, 13:15:03
  • /
  • OTS0094

Schilling/Grüne zu EU-Klimaziel 2040: „Hart erkämpfter Meilenstein – jetzt braucht es aber Kurswechsel “

EU Parlament beschließt EU-Klimaziel 2040

Strassburg (OTS) - 

Das Europäische Parlament hat heute mit deutlicher Mehrheit das EU-Klimaziel für 2040 beschlossen. Damit verpflichtet sich die Europäische Union, ihre Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent zu senken. Das Ziel setzt eine zentrale Wegmarke auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit internationaler Klimazertifikate ein riskanter Schwachpunkt: Klimaschutz wird damit teilweise aus der EU ausgelagert. Auf Kosten von Investitionen, Jobs und Wertschöpfung in Europa. Auf Druck der Grünen/EFA konnten zumindest strenge Qualitätsstandards für diese Zertifikate durchgesetzt werden.

Lena Schilling, grüne Schattenberichterstatterin für das Gesetz, erklärt: „90 Prozent Emissionsreduktion bis 2040 sind ein hart erkämpfter Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir haben um jeden Millimeter mehr Ambition gekämpft – gegen Blockaden im Rat und gegen rechte Fraktionen, die den menschengemachten Klimawandel bis heute leugnen. Dass dieses Ziel in der politischen Realität von heute überhaupt beschlossen wurde, ist dem Druck von Wissenschaft, Zivilgesellschaft und den Grünen zu verdanken.“

Schilling kritisiert zugleich die weiterhin vorgesehenen internationalen Verschmutzungszertifikate: „Diese Zertifikate bleiben ein teurer Wermutstropfen. Sie schaffen keine Jobs in Europa, treiben keine Industriewende voran und kosten die Steuerzahler:innen viel Geld. Auf grünen Druck hin gelten nun zumindest strenge Qualitätsstandards, damit das kein beim Fenster hinausgeschmissenes Geld sein wird.“

Abschließend warnt Schilling vor einer Aushöhlung der beschlossenen Ziele: „Eines ist klar: Um die 90 Prozent tatsächlich zu erreichen, braucht es einen Kurswechsel in der EU. Wenn weiter Omnibusse über Klima- und Umweltstandards rollen, gefährden wir nicht nur die Klimaneutralität, sondern auch saubere Energie, gute Jobs und eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen in Europa.“


Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright