FPÖ – Ecker zu Equal Pay Day: „Ein Schluss mit Lohnverlust für Frauen ist überfällig!“

Wien (OTS) -

„Der morgige Tag zeigt schonungslos auf, was zu viele Frauen in unserem Land tagtäglich erleben: Gleiche Leistung bedeutet in Österreich noch immer viel zu oft weniger Geld. Laut aktueller Berechnung auf Basis eines Gender Pay Gaps von 11,5 Prozent beim Bruttojahreseinkommen von Vollzeitbeschäftigten arbeiten Frauen heuer bis zum 11. Februar im Vergleich zu Männern statistisch gesehen ‚gratis‘. Das darf längst nicht mehr nur als Thema eines Aktionstags behandelt werden, denn die traurige Wahrheit ist: Es ist ein Alltagsthema. Die bloße Symbolik des Equal Pay Day ist zu wenig. Es ist überfällig, den Lohnverlust und die damit einhergehenden Folgen zu beenden. Mehr Netto, bessere Vereinbarkeit, Anerkennung von Pflege- und Erziehungsarbeit sowie faire Strukturen am Arbeitsmarkt“, stellte FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker anlässlich des morgigen Equal Pay Day am 11. Februar mit Nachdruck fest.

Ecker verwies zudem auf die offiziellen EU-Vergleichszahlen: Österreich liegt beim Gender Pay Gap auf Stundenlohnbasis (Eurostat-Indikator) mit 18,3 Prozent im Jahr 2023 deutlich über dem EU-Schnitt von zwölf Prozent. „Österreich kann sich diesen großen Abstand nicht länger leisten – weder volkswirtschaftlich noch gesellschaftlich. Diese unfaire Gesamtsituation bleibt nicht ohne Folgen. Frauen haben weniger finanziellen Spielraum, geringere Aufstiegschancen und tragen langfristig ein erhöhtes Risiko, etwa im Hinblick auf Altersarmut, die in Österreich leider überwiegend weiblich ist. Besonders alarmierend ist der Umstand, dass Frauen und Männer bei gleichbleibendem Tempo erst im Jahr 2043 beim Einkommen tatsächlich gleichziehen könnten. Diese Faktenlage ist nicht akzeptabel“, betonte die FPÖ-Frauensprecherin.

In diesem Zusammenhang präsentierte Ecker ein umfassendes Maßnahmenpaket, das direkt wirksam ist und Frauen im Alltag spürbar entlastet: