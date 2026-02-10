Equal Pay Day rückt auf den 11. Februar vor – Fortschritt zu langsam, Ungleichheit bleibt strukturell und kulturell verankert

Wien (OTS) -

Der diesjährige Equal Pay Day fällt in Österreich bereits auf den 11. Februar. Frauen* verdienen damit im Schnitt 11,6 Prozent weniger als Männer*, berechnet auf Basis ganzjährig vollzeitbeschäftigter Frauen und Männer. Besonders deutlich ist der Einkommensunterschied bei Angestellten mit 27,9 Prozent sowie bei Arbeiterinnen mit 25,1 Prozent. Trotz einer Verschiebung um zwei Tage kann von echter Einkommensgerechtigkeit weiterhin keine Rede sein.

Frauen* leisten nach wie vor einen erheblichen Teil des Jahres Arbeit ohne entsprechende Entlohnung. Die Ursachen dafür liegen nicht nur in strukturellen Rahmenbedingungen, sondern ebenso in tief verankerten kulturellen Mustern.

„Zwei Tage Fortschritt sind kein Erfolg, sondern ein Warnsignal“, betont Christa Kirchmair, Präsidentin der Initiative Equal Pay. „Die Verschiebung zeigt vor allem eines: Es tut sich zu wenig – und das viel zu langsam.“

Deutliche Einkommensunterschiede – auch bei Vollzeitbeschäftigung

Die aktuellen Zahlen beziehen sich ausschließlich auf ganzjährig vollzeitbeschäftigte Frauen und Männer und machen deutlich, dass Einkommensungleichheit nicht durch unterschiedliche Arbeitszeiten erklärbar ist.

„Gerade diese Zahlen zeigen, dass wir es nicht mit individuellen Entscheidungen zu tun haben, sondern mit systemischen Bewertungsfragen und kulturellen Prägungen“, so Kirchmair.

Tätigkeiten mit hohem Frauenanteil würden häufig geringer bewertet. Zudem gelte der Umgang mit Einkommen vielfach noch als sensibles oder privates Thema, was Vergleichbarkeit und Veränderung erschwere.

Equal Pay als gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Aufgabe

Einkommensgerechtigkeit ist nicht nur eine Frage von Gesetzen und Kennzahlen, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe, die strukturelle Reformen, kulturellen Wandel und bewusste Führungsentscheidungen gleichermaßen erfordert.

Der Equal Pay Day am 11. Februar ist daher kein Anlass zur Selbstzufriedenheit, sondern ein klarer Auftrag, bestehende Strukturen und kulturelle Selbstverständlichkeiten kritisch zu hinterfragen und lösungsorientiert zu handeln.

Gleichstellung ist damit nicht nur eine gleichstellungspolitische Frage, sondern auch von zentraler Bedeutung für Fachkräftebindung, Erwerbsbeteiligung und die langfristige Stabilität des Wirtschaftsstandorts Österreich.

„Equal Pay ist eine Frage von Fairness, Zukunftsfähigkeit und Glaubwürdigkeit unseres Standorts“, so Kirchmair. „Solange Frauen* auch bei Vollzeitbeschäftigung deutlich weniger verdienen, bleibt Gleichstellung unvollständig.“

Forderungen der Initiative Equal Pay

Die Initiative Equal Pay fordert:

verbindliche und wirksame Entgelttransparenz für alle

strukturelle Neubewertung von Tätigkeiten und Verantwortung

klare Rahmenbedingungen für faire Fach- und Führungskarrieren

echte Vereinbarkeit ohne Karriere- oder Einkommensnachteile

konsequente Umsetzung bestehender Gleichstellungsinstrumente

Der Equal Pay Day am 11. Februar ist ein klarer Auftrag zum Handeln.