- 10.02.2026, 11:38:02
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Educating Freedom: 4. jährliches Elkana Symposium an der CEU
Wie können Universitäten Freiheit, Demokratie und kritisches Denken fördern, wenn politische, gesellschaftliche und institutionelle Spielräume zunehmend eingeschränkt werden?
Das vierte Elkana Symposium an der CEU bringt am 9. und 10. März internationale Wissenschaftler:innen, Intellektuelle und Praktiker:innen zusammen, um über die Rolle von Hochschulen in Zeiten wachsender Zwänge zu diskutieren.
Zu den Vortragenden zählen unter anderem:
- Jovo Bakić, einer der sichtbarsten akademischen Stimmen der aktuellen serbischen Protestbewegung.
- Gert Biesta, renommierter Philosoph der Bildung, bekannt für seine Arbeiten zu demokratischer Bildung und zur Bedeutung von Lehrpersonen.
- Peter Kaufman, Mitbegründer der Open-Access-Initiativen am MIT und heute in der Bildungs- und Stiftungsarbeit tätig.
Das Symposium richtet sich an Forschende, Lehrende, Studierende sowie an alle, die sich für Hochschulbildung, Demokratie und akademische Freiheit interessieren.
Programm und weitere Informationen:
https://events.ceu.edu/2026-03-09/educating-freedom-universities-age-constraints-fourth-annual-elkana-symposium
Educating Freedom: Universities in an Age of Restraint / 4th Annual Elkana Symposium
The Elkana Symposium is an international gathering in Vienna that brings together educational developers, educational theorists, higher education researchers, and faculty to discuss the intersections of teaching in university settings and broader social contexts.
Datum: 09.03.2026 - 10.03.2026
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Central European University
Quellenstraße 51
1100 Wien
Österreich
URL: https://events.ceu.edu/2026-03-09/educating-freedom-universities-age-constraints-fourth-annual-elkana-symposium
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