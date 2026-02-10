SPÖ-Schatz zum Equal Pay Day: Mit echter Transparenz die Lohnschere zwischen Frauen und Männern schließen

Wien (OTS) -

Anlässlich des Equal Pay Day am 11. Februar 2026 macht SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz auf die weiterhin große Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern aufmerksam: „Noch immer verdienen Frauen in Österreich deutlich weniger als Männer. Das ist ungerecht und nicht hinnehmbar. Wer gleich arbeitet, muss auch gleich bezahlt werden. Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit muss endlich Realität werden“, fordert Schatz und verweist auf wichtige Maßnahmen im Regierungsprogramm. ****

Um die Lohnschere nachhaltig zu schließen, brauche es klare politische Maßnahmen. Dazu zählen flächendeckende und ganztägige Kinderbetreuungsplätze ebenso wie verbindliche gesetzliche Regelungen. Dazu bekennt sich die Bundesregierung. Einen zentralen Schritt sieht SPÖ-Frauensprecherin Schatz in der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Lohntransparenz, die auch im Regierungsprogramm verankert ist. „Transparente Gehälter zeigen, wo Frauen schlechter bezahlt werden, und helfen, das zu ändern. Lohntransparenz ist ein wichtiger Schritt hin zu echter Gleichstellung.“

Auch die Umsetzung der Women-on-Boards-Richtlinie werde Fortschritte bringen, ist Schatz überzeugt: „Mehr Frauen in Führungspositionen sind ein wichtiger Hebel für gerechtere Einkommen und echte Gleichstellung“, so Schatz. Die SPÖ-Abgeordnete betont, dass darüber hinaus auch die unbezahlte Arbeit gerechter verteilt werden müsse. (Schluss) eg/bj