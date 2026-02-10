FPÖ – Schnedlitz: „Regierung zockt die Menschen bei den Strompreisen ab!“

Wien (OTS) -

Die veröffentlichten Zahlen der Österreichischen Energieagentur zum Energiepreisindex (EPI) für Dezember 2025 zeichnen ein verheerendes Bild der Lage in Österreich. Während die Inflation angeblich sinkt, explodieren die Kosten für das tägliche Leben weiter ungebremst. Haushaltsenergie verteuerte sich im Jahresvergleich um satte 9,0 Prozent. Der absolute Preistreiber ist dabei der Strom mit einem unfassbaren Anstieg von 41,9 Prozent, verursacht durch das Auslaufen der staatlichen Strompreisbremse. Für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz ist diese Entwicklung der endgültige Beweis für das Versagen der Bundesregierung.

„Jetzt hat diese Regierung die ganze Zeit davon geredet, dass die Strompreise billiger werden und was das für eine große Entlastung für die Menschen im Land sein wird. Jetzt ist dieses Regierungsmärchen aber in der Realität angekommen. Und natürlich kassiert der Finanzminister kräftig mit. Das ist kein normaler Preisanstieg mehr, das ist staatlich organisiertes Raubrittertum an der eigenen Bevölkerung! Die Menschen im Land können sich das Leben kaum mehr leisten und müssen sich zusätzlich ständig die Durchhalteparolen dieser unfähigen Verlierer-Regierung anhören, die ihnen gleichzeitig den letzten Cent aus der Tasche zieht!“, kritisierte Schnedlitz.

Besonders absurd sei die Situation am Gasmarkt und bei den angeblich ökologischen Alternativen. Während die Bürger zum Sparen gezwungen würden, stiegen die Netzentgelte, weil weniger verbraucht werde. Auch Holzpellets verzeichneten ein Plus von 15,2 Prozent. „Es ist eine verkehrte Welt, die nur in den Hirnen dieser Regierungsdilettanten Sinn ergibt: Die Österreicher sparen brav Energie, frieren im Winter für das Klima, und als ‚Dank‘ werden sie bestraft, indem Alles teurer wird. Wer spart, zahlt drauf – das ist die perfide Logik dieses Systems!“, so Schnedlitz und ergänzte bezüglich der Pellets: „Jahrelang hat man den Leuten eingeredet, sie sollen ihre Heizungen rausreißen und auf ‚grüne‘ Alternativen umsteigen. Jetzt sehen wir das Ergebnis: Pellets sind um über 15 Prozent teurer geworden!“

„Die Regierung wurde mal wieder dabei ertappt, wie sie die Bevölkerung für dumm verkaufen will. Der Strom ist fast um die Hälfte teurer geworden, die Inflation schreitet weiter voran und nichts ist durch die Maßnahmen der Regierung günstiger geworden, sondern diese kassiert kräftig mit. Ist der Winter dann vorbei, wird weniger Strom verbraucht, dann sollen die Energiekosten dann runter gehen. Das ist, wie wenn man am ‚Autofreien Tag‘ günstige Spritpreise anbietet, während man für die Menschen, die jeden Tag in die Arbeit fahren müssen, den Spritpreis kräftig erhöht und als Staat mitkassiert. Diese Verlierer-Regierung ist am Ende und sollte sich für ihr Versagen schämen. Echte Entlastung gibt es nur mit einer freiheitlich geführten Bundesregierung. Es ist an der Zeit, dass die Dilettanten das Handwerk den Profis überlassen!“