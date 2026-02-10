- 10.02.2026, 10:38:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Christoph Steiner
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Fraktionsvorsitzendem im „kleinen Untersuchungsausschuss“ NAbg. Christoph Steiner kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/de/cld?utm_source=20260210Lob6yT0N&utm_medium=6D1RwusY
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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