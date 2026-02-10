FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Christoph Steiner

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Fraktionsvorsitzendem im „kleinen Untersuchungsausschuss“ NAbg. Christoph Steiner kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/de/cld?utm_source=20260210Lob6yT0N&utm_medium=6D1RwusY

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.