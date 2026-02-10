AVISO 13.2., 9 Uhr: youngCaritas Foto-/Drehtermin: „Teddybär sucht Kind“

Wien (OTS) -

Mit einem riesigen Berg an zurückgelassenen Kuscheltieren machen Kinder und Jugendliche auf Wiens größter Einkaufsstraße auf die Situation von Kindern in Kriegs- und Krisengebieten aufmerksam.



Im vierten und härtesten Kriegswinter leiden mehrere Millionen Kinder in der Ukraine aktuell unter der dramatischen Kälte und den massiven Angriffen. Oft müssen sie fluchtartig innerhalb von weniger Stunden ihr Zuhause verlassen. Kinder wie Ivan, der auf seiner Flucht aus der Ostukraine seinen geliebten Teddybären verloren hat.



Am 13. Februar um 9 Uhr werden hunderte verlorene Teddybären und andere Kuscheltiere auf der Mariahilfer Straße zusammengetragen. Sie wurden von Kindern auf der Flucht verloren, sie alle suchen nach ihrem Kind.



„Seit vier Jahren dauert der Krieg in der Ukraine an und die Kinder leiden am meisten unter den ständigen Bombenalarmen, der Gefahr und der Kälte. Viele Kinder haben alles verloren: Ihre Heimat und ihre vertraute Umgebung, ihr sicheres Zuhause, geliebte Angehörige und Geborgenheit, oft auch ihre Spielsachen und ihr Lieblingskuscheltier“, betont Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Alice Uhl von der youngCaritas ergänzt: „Geben wir den Kindern gemeinsam ein Stück Wärme, Geborgenheit und ihre Kindheit zurück.“



Konkrete Hilfe ist möglich: Die Caritas hilft Kindern in der Ukraine und anderen Krisengebieten mit umfassender Hilfe in Kinderschutzzentren, mit warmen Mahlzeiten und sicheren Orten zum Lernen und Spielen.



Caritas Spendenkonto:

BIC: GIBAATWWXXX

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Kennwort: „Kinder in Not“

Online-Spenden: www.caritas.at/kinderkampagne



Foto-/Drehtermin mit:

Klaus Schwertner , Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien Alice Uhl , Leiterin der youngCaritas

, Leiterin der youngCaritas Engagierten Jugendlichen, die die Aktion organisiert haben



Datum: Freitag, 13.2.2025, 9 Uhr

Ort: Mariahilferstraße 77 (vor dem Ziegenshop der Caritas)



Um Anmeldung wird gebeten.