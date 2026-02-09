Starke Athlet:innen, starke Bühne im Austria House: Österreich begeistert bei Olympia

Wien (OTS) -

Gestriger Austria-Tourism-Abend im Austria House als Bühne für Tourismus, Wirtschaft und österreichisches Lebensgefühl

Prominente politische Unterstützung: Bundeskanzler Stocker, Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und Tourismus-Staatssekretärin Zehetner vor Ort in Cortina

Medaillenfeier von Jonas Müller sorgt für unvergesslichen Abend in Cortina d’Ampezzo

Bundeskanzler Christian Stocker: „Zeigen in Cortina nicht nur sportliche Exzellenz, sondern auch Stärke als Wirtschafts-, Tourismus- und Lebensstandort“

Mit einem inhaltlich wie politisch hochkarätigen Auftritt positionierte sich Österreich zum Start der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 in Cortina d’Ampezzo. Beim gestrigen Austria-Tourism-Abend der Österreich Werbung im Austria House trafen internationale Medien, politische Entscheidungsträger:innen sowie Vertreter:innen aus Sport, Wirtschaft und Tourismus zusammen. Bundeskanzler Christian Stocker, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer sowie Staatssekretärin Elisabeth Zehetner überzeugten sich persönlich vom Österreich-Auftritt, der Spitzensport, Kulinarik, Gastfreundschaft und strategische Tourismusarbeit verband. Mit den ersten Medaillen in der Tasche und einer berührenden Medaillenfeier von Rodel-Ass Jonas Müller unterstrich Österreich eindrucksvoll den erfolgreichen Start in die Olympischen Winterspiele und setzte ein starkes Zeichen für sportliche Exzellenz und internationale Präsenz.

Der Austria Tourism Abend setzte bewusst auf Kulinarik, Kunst und Begegnung: Ein eigens kreiertes Menü von Vitus Winkler, Gault-&-Millau-Koch des Jahres 2026 und mit zwei Guide-MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, regionale Spezialitäten aus allen Bundesländern sowie künstlerische Akzente, wie die vier Meter große Herzskulptur von der Tiroler Künstlerin Patricia Karg, die zum visuellen, emotionalen und weit sichtbaren Leitsymbol des Austria House wurde, prägten den Abend. Mit der inhaltlichen und visuellen Gestaltung des Austria House zeigen das Österreichische Olympische Comité und die Österreich Werbung, wie internationale Großereignisse gezielt für die Positionierung des Reiselandes genutzt werden können.

Bundeskanzler Christian Stocker:

„Die Olympischen Winterspiele sind eine der sichtbarsten internationalen Bühnen überhaupt. Österreich zeigt hier – dank seiner ausgezeichneten Athletinnen und Athleten – nicht nur sportliche Exzellenz, sondern auch seine Stärke als Wirtschafts-, Tourismus- und Lebensstandort. Dieser Auftritt ist ein klares Signal für Qualität, Leistungsfähigkeit und internationale Präsenz unseres Landes.“



„Die Olympischen Winterspiele sind eine der sichtbarsten internationalen Bühnen überhaupt. Österreich zeigt hier – dank seiner ausgezeichneten Athletinnen und Athleten – nicht nur sportliche Exzellenz, sondern auch seine Stärke als Wirtschafts-, Tourismus- und Lebensstandort. Dieser Auftritt ist ein klares Signal für Qualität, Leistungsfähigkeit und internationale Präsenz unseres Landes.“ Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus:

„Der Tourismus ist mit über 6 Prozent BIP-Anteil ein wesentlicher Pfeiler der wirtschaftlichen Gesamtleistung Österreichs und ein zentraler Faktor für Wertschöpfung, Exportleistung und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die Olympischen Spiele bieten eine internationale Bühne von enormer Breite, die wir mit dem Österreich-Haus aktiv nutzen. Wir zeigen dort Gastfreundschaft ebenso wie Innovation und Exzellenz. Damit positionieren wir Österreich zum einen als Tourismusland und als starken Wirtschaftsstandort, denn Sport und Wirtschaft sind zwei Seiten einer Medaille.“



„Der Tourismus ist mit über 6 Prozent BIP-Anteil ein wesentlicher Pfeiler der wirtschaftlichen Gesamtleistung Österreichs und ein zentraler Faktor für Wertschöpfung, Exportleistung und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die Olympischen Spiele bieten eine internationale Bühne von enormer Breite, die wir mit dem Österreich-Haus aktiv nutzen. Wir zeigen dort Gastfreundschaft ebenso wie Innovation und Exzellenz. Damit positionieren wir Österreich zum einen als Tourismusland und als starken Wirtschaftsstandort, denn Sport und Wirtschaft sind zwei Seiten einer Medaille.“ Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus:

„Für eine Wintersportnation wie Österreich ist das ein echter Hebel – sportlich, aber genauso touristisch und wirtschaftlich. Die Olympischen Spiele stellen die Athletinnen und Athleten ins Zentrum, aber ihre Spitzenleistungen sind es, die das Scheinwerferlicht auch auf das Land lenken, für das sie antreten. Diese internationale Bühne mit höchster medialer Aufmerksamkeit und viel positiver Emotion nutzen wir, um für Österreich zu werben und damit Wertschöpfung zu schaffen.“



„Für eine Wintersportnation wie Österreich ist das ein echter Hebel – sportlich, aber genauso touristisch und wirtschaftlich. Die Olympischen Spiele stellen die Athletinnen und Athleten ins Zentrum, aber ihre Spitzenleistungen sind es, die das Scheinwerferlicht auch auf das Land lenken, für das sie antreten. Diese internationale Bühne mit höchster medialer Aufmerksamkeit und viel positiver Emotion nutzen wir, um für Österreich zu werben und damit Wertschöpfung zu schaffen.“ Karlheinz Kopf, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg :

„Internationale Großereignisse wie die Olympischen Spiele sind weit mehr als sportliche Highlights – sie sind leistungsstarke Wirtschaftsmotoren. Der Auftritt Österreichs in Cortina zeigt, wie Events gezielt genutzt werden können, um Wertschöpfung, Investitionen und internationale Netzwerke zu stärken. Für Wirtschaft und Tourismus ist diese Sichtbarkeit ein entscheidender Hebel, um den Standort nachhaltig zu positionieren und neue Impulse für unsere Betriebe zu setzen.“



: „Internationale Großereignisse wie die Olympischen Spiele sind weit mehr als sportliche Highlights – sie sind leistungsstarke Wirtschaftsmotoren. Der Auftritt Österreichs in Cortina zeigt, wie Events gezielt genutzt werden können, um Wertschöpfung, Investitionen und internationale Netzwerke zu stärken. Für Wirtschaft und Tourismus ist diese Sichtbarkeit ein entscheidender Hebel, um den Standort nachhaltig zu positionieren und neue Impulse für unsere Betriebe zu setzen.“ Horst Nussbaumer, Präsident des Österreichischen Olympischen Comités:

„Olympische Spiele sind immer auch ein Schaufenster für das Gastgeber- und Partnerland. Österreich zeigt hier, wie Wintersport, Gastfreundschaft und Lebensgefühl zusammenwirken, das begeistert Athlet:innen wie Gäste gleichermaßen.“



„Olympische Spiele sind immer auch ein Schaufenster für das Gastgeber- und Partnerland. Österreich zeigt hier, wie Wintersport, Gastfreundschaft und Lebensgefühl zusammenwirken, das begeistert Athlet:innen wie Gäste gleichermaßen.“ Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung:

„Österreich gehört zu den führenden Wintersport- und Tourismusnationen weltweit und genau das spielen wir hier bei Olympia aus. Diese Bühne nutzen wir, um im internationalen Wettbewerb Tempo zu machen. Denn in Österreich dauert die Saison zwölf Monate – nur das Outfit ändert sich: Ski im Winter, Wanderschuhe im Sommer und zwischendurch gern auch ein Dirndl.“

Hohe mediale Wirkung: Erfolgsgarant Austria House bei den Olympischen Spielen

Bei den Olympischen Winterspielen Mailand–Cortina 2026 nutzt die Österreich Werbung gemeinsam mit dem Österreichischen Olympischen Comité das Austria House als zentrale Plattform zur internationalen Positionierung Österreichs als Winter- und Ganzjahresdestination. Das Austria House fungiert als Repräsentations-, Medien- und Hospitality-Location und ermöglicht die gezielte Ansprache internationaler Medien, Stakeholder und Entscheidungsträger. Die Österreich Werbung verantwortet dabei die touristische Marken- und Medieninszenierung Österreichs und setzt Schwerpunkte auf Kulinarik, Gastfreundschaft sowie die Sichtbarkeit touristischer Angebote und Inhalte.

Die Wirksamkeit dieses Ansatzes zeigte sich bereits in der Vergangenheit, so auch beim Auftritt bei den Olympischen Spielen Paris 2024: Das Austria House zählte rund 12.000 Besucher:innen, darunter mehr als 4.500 geladene Gäste, und war Austragungsort von 41 Pressekonferenzen. Die Aktivitäten der Österreich Werbung erzielten eine mediale Reichweite von 85,6 Millionen Kontakten sowie einen Werbewert von 1,76 Millionen Euro. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung des Austria House als wirkungsvolle Kommunikationsplattform im Kontext olympischer Großveranstaltungen.

Bilder vom Austria-Tourism-Abend finden Sie über diesen Link.