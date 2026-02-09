FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit NAbg. Christoph Steiner

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Dienstag, 10. Februar 2026, 09:00 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Fraktionsvorsitzendem NAbg. Christoph Steiner im Vorfeld der Sitzung des „kleinen Untersuchungsausschusses“.

Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))

Thema: „Kleiner U-Ausschuss: Arbeitsverweigerung auf Minister-Ebene – Wer die Kontrolle verweigert, hat das Vertrauen verspielt!“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.