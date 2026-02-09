- 09.02.2026, 10:18:32
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AK-Präsident Stangl: „Das Land ließ die Menschen viel zu lange auf Heizkostenzuschuss warten“
Es ist völlig unverständlich, warum man die Menschen so lange im Ungewissen gelassen hat, ob und ab wann es diesen wichtigen Zuschuss gibt
Endlich gibt es Informationen zum Heizkostenzuschuss 2025/26: Ab März können die Oberösterreicher:innen diese wichtige Hilfe in der Höhe von 200 Euro beantragen. „
Es ist völlig unverständlich, warum man die Menschen so lange im Ungewissen gelassen hat, ob und ab wann es diesen wichtigen Zuschuss gibt“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.
Warum ausgerechnet in Zeiten des erhöhten Heizkostenbedarfs durch den extremen Winter so lange gewartet wird, bis die Oberösterreicher:innen den Heizkostenzuschuss beantragen können, ist für die Arbeiterkammer Oberösterreich nicht nachvollziehbar. „
Statt Verantwortung zu übernehmen und frühzeitig zu unterstützen, haben die Verantwortlichen in der Landesregierung die notwendige Hilfe verzögert“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Unter finanziellem Druck stünden vor allem Personen mit geringem Einkommen, Alleinerziehende und Arbeitslose. Ein weiteres Manko: Der Zuschuss wurde für die Heizperiode 2025/26 nicht erhöht und beträgt, wie auch im Vorjahr, 200 Euro.
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