AK-Präsident Stangl: „Das Land ließ die Menschen viel zu lange auf Heizkostenzuschuss warten“

Linz (OTS) -

Endlich gibt es Informationen zum Heizkostenzuschuss 2025/26: Ab März können die Oberösterreicher:innen diese wichtige Hilfe in der Höhe von 200 Euro beantragen. „ Es ist völlig unverständlich, warum man die Menschen so lange im Ungewissen gelassen hat, ob und ab wann es diesen wichtigen Zuschuss gibt “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.